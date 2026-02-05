Shruti Haasan: చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడి మానవత్వాన్ని చాటుకున్న శ్రుతి హాసన్.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Actress Shruti Haasan: స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్ తన మంచి మనసుతో ఓ చిన్నారి ప్రాణాలను కాపాడింది. కమల్ హాసన్ కూతురైన శ్రుతి ఒక అరుదైన జన్యు వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారికి ఆర్థిక సహాయం చేసింది. ఈ విషయాన్ని ఆ పాప తల్లిదండ్రులు సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేయడంతో ఈ విషయం బయటికొచ్చింది. దీంతో శ్రుతి హాసన్పై నెట్టింట ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
శ్రుతి హాసన్ సాయం చేసిన ఆ చిన్నారి పేరు ఆళవి. పాపకు MSMD అనే రోగనిరోధక శక్తిని బలహీనపరిచే అరుదైన వ్యాధి ఉంది. ఈ వ్యాధి కారణంగా చిన్నారికి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవసరం కావడంతో.. తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
చికిత్స కోసం పాప కుటుంబం చాలా కష్టాలు పడుతుందన్న విషయం తెలుసుకున్న శ్రుతి హాసన్.. పాప చికిత్స కోసం ముందుకు వచ్చి ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు. అంతేకాకుండా ఉత్తమ వైద్యులను సంప్రదించేలా చేసి చికిత్స సాఫీగా జరిగేలా చూశారు.
ఐసీయూలో చిన్నారి అడ్మిట్ అయినప్పుడు కూడా శ్రుతి హాసన్ మానసికంగా పాప కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు. అంతేకాకుండా చికిత్స తర్వాత శ్రుతి ఆ చిన్నారిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి ఆడుకున్నారు.
ఆళవితో కలిసి గడిపిన ఫోటోలు చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. శ్రుతి వల్లే తమ కూతురు ఇప్పుడు బ్రతికి ఉందని భావోద్వేగంగా చెప్పారు. శ్రుతి హాసన్ను దేవుడు పంపిన దేవతలా భావిస్తున్నామని చెప్పారు.
శ్రుతి హాసన్ చేసిన సహాయం, ఆమె మంచి గుణం తమను కదిలించిందని తల్లిదండ్రులు చెప్పారు. ఆమె చేసిన ఈ సహాయాన్ని జీవితాంతం మర్చిపోలేమని తెలిపారు. దీంతో శ్రుతి హాసన్ మంచి మనసుకు సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.