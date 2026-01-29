English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shruti Haasan Married Or Not: 40 ఏళ్ల వయసొచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని శ్రుతి హాసన్..హీరోయిన్ చెప్పిన అసలు కారణం ఇదే?

Why Shruti Haasan Not Married: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్ తాజాగా 40వ ఏట అడుగుపెట్టింది. అయితే ఇంత వయసొచ్చిన పెళ్లిపై తనకు ఎలాంటి అభిప్రాయం లేదని చెబుతోంది. ఆమె ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోకపోవడంపై ఫ్యాన్స్‌కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
శ్రుతి హాసన్, కెరీర్ పరంగా ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలను చూశారు. ప్రారంభంలో 'ఐరన్ లెగ్' అన్న విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, 'గబ్బర్ సింగ్' మూవీతో తన దశను మార్చుకుని టాలీవుడ్ లక్కీ హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు.

శ్రుతి హాసన్ గతంలో లండన్‌కు చెందిన మైఖేల్ కోర్సలేతోను, ఆ తర్వాత కళాకారుడు శంతను హజారికాతోను పదేళ్ల పాటు రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నారు. వీరు పెళ్లి చేసుకుంటారని అందరూ భావించినప్పటికీ, 2024 ఆరంభంలో వారు విడిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అప్పటి నుండి శ్రుతి తన కెరీర్, సంగీతంపైనే పూర్తి దృష్టి సారించారు.

ఆమె ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి గతంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలే కారణమని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. పెళ్లి గురించి అడిగినప్పుడు ఆమె కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. "నాకు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ చాలా ముఖ్యం. పెళ్లి అనే బంధంలోకి వెళ్తే ఆ స్వేచ్ఛను కోల్పోతానేమో అన్న భయం ఉంది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

తనకు ఒంటరిగా ఉండటమే చాలా ఇష్టమని, పెళ్లి అనే వ్యవస్థపై తనకు పూర్తిస్థాయిలో నమ్మకం లేదని గత ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పుకొచ్చారు.

ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోలందరి సరసన నటించిన శ్రుతి, ఇప్పుడు కథానాయికకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటున్నారు. సినిమాలతో పాటు ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్, అంతర్జాతీయ సంగీత రంగంలోనూ ఆమె తన సత్తా చాటుతున్నారు.

ఏది ఏమైనా, పెళ్లి అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత నిర్ణయం. సమాజం కోసం కాకుండా తనకు నచ్చినట్లుగా, స్వతంత్రంగా బతకడమే శ్రుతి హాసన్ శైలి. అందుకే ఆమె ఇంకా పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టలేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

