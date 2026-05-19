Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Shruti Haasan: పేరు మార్చుకొని మరి అలా చేసిన శృతిహాసన్.. తండ్రి పేరు కూడా ఫేక్ అని చెప్పిన హీరోయిన్!

Shruti Haasan: పేరు మార్చుకొని మరి అలా చేసిన శృతిహాసన్.. తండ్రి పేరు కూడా ఫేక్ అని చెప్పిన హీరోయిన్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 19, 2026, 05:52 PM IST|Updated: May 19, 2026, 05:52 PM IST

Shruti Haasan:స్టార్ హీరో కమల్ హాసన్ కూతురిగా జన్మించడం శ్రుతి హాసన్కి అంత ఈజీగా జీవితం సాగలేదు. చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ కిడ్‌గా అందరి దృష్టిలో ఉండే పరిస్థితి ఆమెకు ఉండేది. అయితే తన స్కూల్ జీవితాన్ని మాత్రం చాలా సాధారణంగా గడపాలని శ్రుతి కోరుకుందట. అందుకే స్కూల్‌లో తన ఒక వింత ప్లాన్ వేసి చదివాను అని ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.

Kamal Haasan daughter1/6

శ్రుతి హాసన్ ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన స్కూల్లో జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్పకు వచ్చింది. శృతిహాసన్ మాట్లాడుతూ, తాను స్కూల్‌లో “పూజా రామచంద్రన్” అనే పేరుతో చదివానని తెలిపింది. స్కూల్ రికార్డుల్లో తన తండ్రి పేరు కూడా “డాక్టర్ రామచంద్రన్” అని నమోదు చేశారని చెప్పింది. తన కుటుంబం గురించి, ముఖ్యంగా కమల్ హాసన్ కూతురిననే విషయం క్లాస్‌మేట్స్‌కు ఎప్పుడూ చెప్పలేదని తెలిపింది.  

Shruti Haasan interview2/6

తనను ఒక స్టార్ హీరో కూతురిగా కాకుండా సాధారణ విద్యార్థినిగా చూడాలని తాను కోరుకున్నానని శ్రుతి చెప్పింది. తన వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి స్నేహితులు దగ్గర కావాలని అనుకున్నానని తెలిపింది. పేరెంట్స్ ఫేమ్ వల్ల ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడం తనకు ఇష్టం లేదని కూడా చెప్పింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల స్కూల్ జీవితాన్ని ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా గడపగలిగానని ఆమె వివరించింది.  

Shruti Haasan real identity3/6

శ్రుతి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. స్టార్ కిడ్స్ ఎప్పుడూ లైమ్‌లైట్‌లో ఉంటారని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ శ్రుతి మాత్రం సాధారణ జీవితాన్ని అనుభవించాలని ప్రయత్నించిందని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Shruti Haasan childhood4/6

సినిమాలతో పాటు చదువుపైనా శ్రుతికి మంచి ఆసక్తి ఉండేది. ముంబైలోని సెయింట్ ఆండ్రూస్ కాలేజీలో సైకాలజీ చదివింది. సినిమాల్లోకి రాకముందే సంగీతం, సృజనాత్మక రంగాలపై ఆమెకు ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉండేదని చెబుతారు.  

Shruti Haasan viral comments5/6

శ్రుతి హాసన్ మొదటిగా సంగీతం ద్వారా సినీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. కేవలం ఆరు సంవత్సరాల వయసులోనే “దేవర్ మగన్” సినిమాలో పాట పాడింది. ఆ సినిమా లో కమల్ హాసన్ కూడా నటించారు. తర్వాత “హే రామ్” సినిమాలో చిన్న పాత్రలో కనిపించింది. చాలామంది “లక్” సినిమానే ఆమె తొలి చిత్రం అనుకుంటారు. కానీ అసలు నటిగా ఆమె ప్రయాణం అంతకంటే ముందే ప్రారంభమైంది.  

Shruti Haasan education6/6

ఇప్పుడు శ్రుతి హాసన్ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుని భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో నటిగా, గాయనిగా మంచి పేరు సంపాదించింది.

Tags:
Shruti Haasan fake name
Shruti Haasan school life
Kamal Haasan daughter
shruti haasan interview
Shruti Haasan real identity
Shruti Haasan childhood
Shruti Haasan viral comments

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
West Godavari: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలుతల్లివేనా.?.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేయాలని కూతుర్ని

West Godavari: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలుతల్లివేనా.?.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేయాలని కూతుర్ని

West godavari21 min ago
2

IPL 2026 Playoff Scenarios: ఒకే బెర్త్.. ఐదు జట్లు పోటీ.. ఏ జట్టుకు ఛాన్స్ ఉందంటే..?

IPL 2026 Playoff45 min ago
3

Karnataka: కర్ణాటకలో మహిళ టూరిస్టు ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైన ఏనుగు కూడా మృతి..

Dubare Elephant fight1 hr ago
4

India Squad: అఫ్ఘానిస్తాన్ సిరీస్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. హిట్‌మ్యాన్‌ రీఎంట్రీ

india vs afghanistan squad1 hr ago
5

Video Viral: హైదరాబాద్‌లో అమానవీయం.. నడిరోడ్డు మీద మహిళ డ్రెస్సు పైకెత్తి మరీ..

Hyderabad1 hr ago