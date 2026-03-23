English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Shruti Haasan: నాన్న వీడియోలు షేర్ చేస్తారు..ఆంటీ అస్సలు నవ్వించడం లేదు అని చెప్పా.. శృతిహాసన్ కీలక వ్యాఖ్యలు.‌.!

Shruti Haasan: సౌత్ ఇండియన్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్ తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన కుటుంబం గురించి, ముఖ్యంగా తన తండ్రి కమల్ హాసన్‌తో ఉన్న అనుబంధం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పింది. ప్రపంచానికి కమల్ హాసన్ ఒక గొప్ప నటుడు అయినా, తనకు మాత్రం ఆయన ఒక సాధారణ నాన్నలాగే ఉంటారని ఆమె తెలిపింది. 
1 /5

శ్రుతి మాట్లాడుతూ, ఇంట్లో తాము చాలా సాధారణంగా ఉంటామని చెప్పింది. సినిమా విషయాలు ఎక్కువగా మాట్లాడుకోమని, సాధారణ కుటుంబంలా రోజువారీ విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటామని వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా తండ్రితో సరదాగా మాట్లాడుకుంటానని తెలిపింది.

2 /5

అంతేకాకుండా తమిళనాడులో హేమాహేమీలు అయినా రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ గురించి మాట్లాడుతూ…"ఇద్దరిలో ఉందే ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే.. అది వారి పని రాక్షసత్వం..నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను, ఒత్తిడిలో ఉన్నాను..అని వారు ఎప్పుడూ కూడా పైకి చెప్పుకోరు. నిశ్శబ్దంగా తమఒకని తాము చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతారు. పని విషయానికి వస్తే ఒక మృగంలా శ్రమిస్తారు,” అని చెప్పకు వచ్చింది. 

3 /5

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తనకు, తన తండ్రికి మధ్య రీల్స్ షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుందని, కొన్నిసార్లు తన తండ్రి పంపే వీడియోలు చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయని శ్రుతి నవ్వుతూ చెప్పింది. 

4 /5

“ఆ రీల్స్ చూసి.. అప్పా! ఈ ఆంటీ అస్సలు నవ్వించడం లేదు.. అని నేను నాన్నని ఆటపట్టిస్తుంటాను. కానీ, ఆయన అద్భుతమైన ఆర్ట్ వీడియోలు, వంటల వీడియోలు కూడా పంపిస్తారు,”అని చెప్పకు వచ్చింది. చిన్నపిల్లల వీడియోలు చూసి తనను గుర్తుచేసుకుని పంపడం చాలా ముద్దుగా అనిపిస్తుందని ఆమె తెలిపింది.

5 /5

ఇదిలా ఉంటే, శ్రుతి హాసన్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ఇటీవల రజనీకాంత్‌తో కలిసి నటించిన సినిమా మంచి వసూళ్లు సాధించింది. అలాగే ఆమె కొత్త ప్రాజెక్టులపై కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది.

Next Gallery

