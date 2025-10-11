Gill: టీమిండియా ప్రిన్స్, కెప్టెన్ శుభ్మన్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్ హిస్టరీలో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన భారత ఆటగాడిగా.. రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో గిల్.. రోహిత్ శర్మను అధిగమించాడు. హిట్మ్యాన్ డబ్ల్యూటీసీలో 9 శతకాలు చేయగా.. శుభ్మన్ గిల్ 10 సెంచరీలు చేశాడు.
ఢిల్లీ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో.. టీమిండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ శతకంతో చెలరేగాడు. ఖరీ పియర్ బౌలింగ్లో మూడు పరుగులు తీసి సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. 177 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ బాది మూడు అంకెల స్కోరు సాధించాడు. టెస్టుల్లో అతడికి ఇది పదో సెంచరీ కాగా.. కెప్టెన్గా భారత గడ్డపై తొలి సెంచరీ కావడం గమనార్హం.
ఈ క్రమంలోనే శుభ్మన్ గిల్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్ షిప్ చరిత్రలో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఇండియన్ ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో అతడు రోహిత్ శర్మను అధిగమించాడు. హిట్మ్యాన్ డబ్ల్యూటీసీలో 9 సెంచరీలు చేయగా.. శుభ్మన్ గిల్ 10 శతకాలు చేశాడు.
డబ్ల్యూటీసీలో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన భారత ఆటగాళ్లలో 10 సెంచరీలతో శుభ్మన్ గిల్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. రోహిత్ శర్మ-9 సెంచరీలు, యశస్వి జైస్వాల్-7 శతకాలు, రిషబ్ పంత్-6 శతకాలు, కేఎల్ రాహుల్-6 శతకాలతో ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
ఇక కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్కు ఇది ఐదవ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో శుభ్మన్ గిల్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. కెప్టెన్గా ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్లో.. ఐదు శతకాలు సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో చోటు సంపాదించాడు. విరాట్ కోహ్లీ ఈ ఘనతను 2017, 2018 సీజన్లలో నమోదు చేశాడు.
కెప్టెన్గా 5 టెస్టు సెంచరీలను అత్యంత ఫాస్ట్గా చేసిన ఆటగాళ్ల లిస్ట్లో శుభ్మన్ గిల్ మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. గిల్ కన్నా ముందు ఇంగ్లాండ్ దిగ్గజ ఆటగాడు అలిస్టర్ కుక్, భారత దిగ్గజ ఆటగాడు సునీల్ గవాస్కర్లు ఉన్నారు. ఇక శుభ్మన్ గిల్ విషయానికి వస్తే.. 12 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఈ ఫీట్ నమోదు చేశాడు.