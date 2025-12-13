Shubman Gill: టీమిండియాకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారిన స్టార్ ప్లేయర్.. ఎవరంటే..?

T20 Vice Captain Shubman Gill: దక్షిణాఫ్రికాతో నిర్ణయాత్మకమైన మూడో టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ఆదివారం, డిసెంబర్ 14న ధర్మశాలలో జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్లో ఆధిక్యం సాధించాలని ఇరు జట్లు భావిస్తున్నాయి. అయితే టీమిండియా ఓటమి కంటే ఎక్కువగా స్టార్ ఓపెనర్, గంభీర్ దత్తపుత్రుడు శుభ్మన్ గిల్ వైఫల్యం జట్టును కలవరపెడుతోంది. సంజూ శాంసన్ పక్కన పెట్టి గిల్ను జట్టులోకి తీసుకుంటే.. వరుస వైఫల్యాలతో టీమిండియాకు భారంగా మారాడు.
టీ20 ఫార్మాట్కి వైస్ కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్న శుభ్మన్ గిల్ ఇలా వరుసగా విఫలమవడంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అతనికి సెలెక్టర్లు, మేనేజ్మెంట్ వరుసగా ఛాన్సులు ఇస్తున్నా.. గిల్ మాత్రం పరుగులు రాబట్టలేకపోతున్నాడు. అతని బ్యాట్ నుంచి పరుగులు రాకపోవడం భారత టాపార్డర్ను బలహీనపరుస్తోంది.
గురువారం జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో భారత జట్టు ఓటమి పాలైన సంగతి తెలిసిందే. అందులో గిల్ ప్రదర్శన అత్యంత నిరాశజనకంగా సాగింది. భారీ లక్ష్య ఛేదనలో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన గిల్.. ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే గోల్డెన్ డక్ ఔట్గా వెనుదిరిగాడు.
అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఓపెనింగ్ చేయడానికి వచ్చిన గిల్.. జట్టుకు శుభారంభం ఇవ్వాల్సింది పోయి, తొలి బంతికే వికెట్ సమర్పించుకుని జట్టుపై ఒత్తిడి పెంచాడు. అయితే గిల్ వైఫల్యం కేవలం ఈ ఒక్క మ్యాచ్కే పరిమితం కాలేదు.
కటక్లో జరిగిన మొదటి టీ20 మ్యాచ్లో కూడా ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. ఆ మ్యాచ్లో కేవలం 4 రన్స్ మాత్రమే చేసి ఔటయ్యాడు.ఇక శుభ్మన్ గిల్ గత గణాంకాలను పరిశీలిస్తే పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా ఉంది. తన చివరి 17 టీ20 ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నింగ్స్లలో గిల్ ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా నమోదు చేయలేకపోయాడు.
ఈ 17 ఇన్నింగ్స్లలో కలిపి శుభ్మన్ గిల్ చేసిన మొత్తం పరుగులు కేవలం 349 మాత్రమే. ఒక ఓపెనర్గా, అంతేకాకుండా వైస్ కెప్టెన్గా ఇది ఏమాత్రం ఊహించని ప్రదర్శన అని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.