Asia Cup 2025: నువ్వు బ్యాగులు సర్దేసుకో బాబు.. ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారయ్యా..!

Shubman Gill Vs Sanju Samson: ఆసియా కప్ 2025లో టీమిండియా వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ఇలా అన్ని విభాగాల్లోనూ సత్తా చాటింది. అయితే బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై ఫ్యాన్స్ కోపంతో ఉన్నారు. శుభ్‌మన్ గిల్‌ను టీమ్‌లోకి ఎంపిక చేయడంతోపాటు వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించడం ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహానికి కారణమైంది. గిల్ టీమ్‌లోకి రావడంతో ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ తన స్థానం త్యాగం చేయాల్సి వస్తోంది.
 
అభిషేక్ శర్మ, సంజూ జోడి ఇప్పటికే సూపర్ హిట్ అవ్వగా.. గిల్ ఓపెనర్‌గా మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. దీంతో సూపర్-4 మ్యాచ్‌ల్లో గిల్‌ను తుది జట్టు నుంచి పక్కనపెట్టాలని డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి.  

మూడు మ్యాచ్‌ల్లో శుభ్‌మాన్ గిల్ కేవలం 35 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. యూఏఈతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో 20 నాటౌట్, పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 10, ఒమన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేవలం 5 రన్స్ చేసి పెవిలియన్‌కు చేరాడు.  

గిల్ ఇప్పటివరకు 24 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 139.63 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 613 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్ విషయానికి వస్తే.. 118 మ్యాచ్‌ల్లో 138.72 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 3866 రన్స్ చేశాడు.  

ఇక తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో సంజూకు బ్యాటింగ్‌ అవకాశం రాలేదు. మూడో మ్యాచ్‌లో ఒమన్‌పై వన్‌డౌన్‌లో బ్యాటింగ్ కు వచ్చి హాఫ్ సెంచరీతో దుమ్ములేపాడు. సంజూ టాప్ ఆర్డర్‌లో టీమిండియా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ బలంగా ఉంటుందని మాజీలు చెబుతున్నారు.  

సంజూ 45 టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో 150.32 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 917 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 177 IPL మ్యాచ్‌ల్లో 139.04 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 4,704 పరుగులు చేశాడు.  

గిల్‌తో పోలిస్తే సంజూ శాంసన్ చాలా బెటర్ అని.. ఆసియా కప్‌లో మిగిలిన మ్యాచ్‌లకు సంజూనే ఓపెనర్‌గా పంపించాలని మాజీలు సూచిస్తున్నారు.   

గిల్‌కు చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఎందుకు అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారని.. ఎంతో బాగా ఆడుతున్న సంజూపై వివక్ష చూపుతున్నారని ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు.   

