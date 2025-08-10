Gills Jersey: ఇంగ్లాండ్ వేదికగా లార్డ్స్లో జరిగిన టెస్టు సిరీస్ కి ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు ధరించిన జెర్సీల వేలం జరిగింది. ఈ వేలంలో అందరికంటే అత్యధిక ధరతో శుభ్మన్ గిల్ అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు.
ఇంగ్లండ్ లో జరిగిన అండర్సన్ టెండూల్కర్ ట్రోఫీ కోసం భారత్ ఇంగ్లండ్ మధ్య ఐదు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఇటీవల ముగిసింది. ఈ సిరీస్ లో రెండు జట్లు చెరో రెండు మ్యాచ్లు గెలిచాయి మరియు ఒక మ్యాచ్ డ్రా అయింది. దీంతో సిరీస్ సమానంగా ముగిసింది. భారత జట్టు కెప్టెన్ శుభ్ మన్ గిల్ ఈ సిరీస్ లో అత్యధిక పరుగులు చేశాడు. అతడు ఒక డబుల్ సెంచరీ మరియు మూడు సెంచరీలతో 754 పరుగులు సాధించాడు.
లార్డ్స్ లో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్ లో ఆటగాళ్లు ధరించిన జెర్సీలను వేలం వేశారు. ఈ వేలంలో శుభ్మన్ గిల్ జెర్సీ అందరి కంటే ఎక్కువ ధర పలికింది. అది 5 లక్షల 41 వేల రూపాయలకు అమ్ముడుపోయింది.
రవీంద్ర జడేజా మరియు బుమ్రా జెర్సీలు 4 లక్షల 94 వేల రూపాయలు పలికాయి. కేఎల్ రాహుల్ జెర్సీ 4 లక్షల 70 వేలకు మరియు రిషబ్ పంత్ జెర్సీ 4 లక్షలకు అమ్ముడుపోయాయి.
ఇంగ్లండ్ ఆటగాళ్లలో జో రూట్ జెర్సీ 4 లక్షల 47 వేలకు మరియు బెన్ స్టోక్స్ జెర్సీ 4 లక్షలకు లభించాయి. ఈ వేలం నుంచి వచ్చిన డబ్బును రూత్ స్ట్రాస్ ఫౌండేషన్ కు ఇస్తారు. జో రూట్ సంతకం చేసిన క్యాప్ లు చాలా ప్రజాదరణ పొందాయి. అందులో రూట్ సంతకం క్యాప్ 3 లక్షల 52 వేల రూపాయలకు వేలం పడింది.
ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ ఆండ్రూ స్ట్రాస్ తన భార్య రూత్ స్ట్రాస్ జ్ఞాపకార్థం రెడ్ ఫర్ రూత్ ఫౌండేషన్ ను స్థాపించాడు. రూత్ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ తో చనిపోయింది. ఈ ఫౌండేషన్ పొగతాగడానికి వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించడం మరియు క్యాన్సర్ బాధితులకు సహాయం చేయడం లక్ష్యంగా పని చేస్తుంది. ఈ సిరీస్ లో లార్డ్స్ మ్యాచ్ జెర్సీలను వేలం వేసి వచ్చిన డబ్బును ఫౌండేషన్ కు అందజేస్తారు.