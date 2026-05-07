Shukra Gochar: శుక్రుడి రాశి మార్పులతో ఈ రాశుల వారి లక్కే లక్కు..ఇంట్లో ధనపు మూటలు..

Shukra Gochar 2026: శుక్రుడు సంపదకు కారకుడు. శుక్ర దశ కారణంగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అనేక మార్పులు సంభవిస్తాయి. శుక్రుని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ఆదాయం లభించబోతుంది. 
శుక్ర గోచారం: బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా మిథున రాశిలో లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి శుక్ర దశ ప్రారంభమం కాబోతుంది. ఈ 3 రాశుల వారికి వ్యాపార జీవితంలో అనుకూల ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. దీనితో మీలో  నాయకత్వ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి.

మిథున రాశి: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీకు విజయాన్ని అందించబోతున్నాయి. మీ వృత్తిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తాయి.  మీరు వ్యాపారంలో వృద్దిని చూస్తారు. మీకు అదృష్టం కలిసి రాబోతుంది. 

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో  మీ పరిచయాలు వేగంగా విస్తరిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో మీకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. సామాజిక జీవితంలో కీర్తి పెరుగుతుంది. మీ  ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం అమాంతం పెరుగుతాయి. 

కన్య రాశి: కన్య రాశి వారికి  మీ కష్టానికి కార్యాలయంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగంలో  పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలున్నాయి. మీరు మీ లక్ష్యాలపై మరింత దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. కానీ సమయ నిర్వహణపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. 

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు పంచాంగాలు, గ్రహ గతులు ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ మీడియా ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు.   

