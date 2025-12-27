Shukra Transit: శుక్రుడి అద్వీతీయమైన ద్వి సంచారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు.. ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు..

Shukra Transit: గ్రహ మండలంలో కొన్ని గ్రహాల కదలిక వలన కొన్ని అద్భుతమైన యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలా ..శుక్రుడు ద్వి సంచారం కారణంగా 6 రాశుల వారి జీవితంలో పలు మార్పులు రాబోతున్నాయి. అంతేకాదు వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట ఇదే.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో శుక్రుడు రాక్షసుల గురువు. మరోవైపు శుక్ర గ్రహం ప్రేమ, శ్రేయస్సు, సంపద, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదించే గ్రహం. నెలకు ఒకసారి రాశులను మార్చే శుక్రుడు మార్చి 02, 2026న మీనరాశిలోకి ఆ తర్వాత మార్చి 26న మేషరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీని ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో, ఆరు రాశుల మీద అపారమైన సంపద వర్షం కురుస్తుందని చెబుతున్నారు పండితులు.
వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశి వారికి ధనకారక సంచారము శుక్ర దశ మిమ్మల్ని ధనవంతులను చేయబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు కెరీర్ పరంగా ఉన్నత స్థానంలో ఉంటారు. గత కొంత కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పటాపంచలు అవుతాయి. మీరు మీ ప్రత్యర్థులపై పై చేయి సాధిస్తారు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీరు మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. అప్పుల ఊబి నుండి బయటకు వస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. మీరు రాజులా జీవిస్తారు.
కర్కాటక రాశి.. శుక్రుని సంచారము ఫలితంగా కర్కాటక రాశి వారికి మీ వృత్తిపరమైన వ్యక్తిగత జీవితంలో మీ అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. మీ జీవితంలోని అన్ని ఇబ్బందులను పరిష్కరించ బడతాయి. వృత్తిపరమైన వృద్ధి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును అభినందిస్తారు. మీరు మీ తల్లిదండ్రుల చిరకాల కోరిక నెరవేరుస్తున్నారు. ఇది మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తోంది.
మేష రాశి.. మార్చి 2026లో, శుక్రుడు ద్విసంచారం మేష రాశి వారికి అపార సంపదను తీసుకురాబోతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. అంతేకాదు గత కాలంగా అనుభవిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడతారు. పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం వెల్లి విరుస్తుంది. శుక్రుని ప్రభావం వల్ల మీ జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి.. ఒకే నెలలో శుక్రుడు రెండుసార్లు సంచరించడం వలన శుక్రుడు ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను ఇవ్వబోతున్నాడు. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్నవారికి వారి కుటుంబం యొక్క సమ్మతి లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో సంక్షోభాలు ముగిసిపోతాయి. మీకు అపారమైన సంపద చేతికి వస్తుంది. కలల ఇల్లు, భూమి, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. పెట్టుబడుల నుండి భారీ ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి ఇదే సరైన సమయం.
మిథున రాశి.. శుక్రుని సంచారము మిథున రాశి వారికి అపారమైన సంపదను తీసుకురాబోతుంది. మీరు మీ కెరీర్లో విజయం సాధించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో మీ కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలం లభించే సమయం ఇదే. మీ తోబుట్టువులు ప్రతి అడుగులోనూ మీకు మద్దతుగా నిలుస్తారు. మీరు శుక్రుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులను పొందుతారు. అపారమైన సంపదకు యజమాని అవుతారు.
కన్య రాశి.. కన్య రాశ వారికి శుక్రుని సంచారము ఆర్థిక శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీకు అదృష్టం, కీర్తి దక్కుతాయి. మీరు ఎక్కడ అడుగు వేసినా విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. పెళ్లికాని వారికి వివాహా యోగాలు కలిసి వస్తాయి . అదృష్ట దేవత లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి ఎల్లపుడు ఉంటుంది. ఇంట్లో ప్రేమ,చ ఆప్యాయత పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభం మీ జీవిత దిశను మారుస్తుంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహ కదలికల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS ఈ వార్తను నిర్ధారించడం లేదు.