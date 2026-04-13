Shukra Gochar 2026: త్వరలో శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పుు.. ఈ 4 రాశులకు ఇకపై అన్ని శుభాలే..

Shukra Gochar 2026: నవగ్రహాల్లో శుక్రుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శుక్రుడి బలం ఉంటేనే విద్య, ఉద్యోగం, వివాహాం వంటివి సజావుగా జరుగుతాయి. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడు సంపదతో పాటు శ్రేయస్సుకు అధిపతి. ఈయన త్వరలో భరణి నక్షత్రం నుంచి కృత్తిక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీంతో ఏయే రాశులకు శుభాశుభా ఫలితాలు అందుకోబోతున్నారో చూద్దాం.
Venus Transit 2026: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, శుక్రుడు ఆనందంతోపాటు సౌకర్యం, ప్రేమతో పాటు సంపదకు అధిపతి. ప్రస్తుతం శుక్రుడు భరణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ నెల 16 తర్వాత కృత్తిక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. శుక్రుడు తన సొంత నక్షత్రంలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ సమయం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా వ్యక్తిగత సవాళ్లను తీసుకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. మరియు కొన్ని విషయాల్లో అనుకోని లాభం కలగబోతుంది. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల ఏ రాశులకు ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం.
కన్య రాశి.. కన్యారాశి వారికి, ఈ శుక్రుడి సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది. కానీ కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా కనిపిస్తయి. ఈ కాలంలో పని చేసే చోట సహోద్యోగులతో సైద్ధాంతిక విభేదాలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి ఇతరులతో మాట్లాడేటపుడు జాగ్రత్తగా మెలగాలి. అంతే కాకుండా, మీ సౌకర్యాలు, విలాసాలు అకస్మాత్తుగా తగ్గడం వలన మీకు మానసిక ఒత్తిడి కలగే అవకాశాలున్నాయి. అందువల్ల, ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం అత్యావశ్యకం. ఈ నెల 16 తర్వాత మీ జీవితం కొత్త మలుపు తిరగబోతుంది. చేసే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. మీ సన్నిహితులతో వాగ్వాదానికి దూరంగా ఉండండి.
మీన రాశి.. మీనరాశి వారికి, ఈ శుక్ర సంచారం ఆర్థికపరమైన ఒడిదుడుకులను తీసుకురావచ్చు. ఈ సమయంలో డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వడం లేదా పెద్ద మొత్తంలో రుణం తీసుకోకపోవడం మేలు. ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త. ఈ నెల 16 తర్వాత పెళ్లి కానీ స్త్రీ, పురుషులకు మంచి యోగం ఉండబోతుంది. ఇవి మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఏవైనా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ కుటుంబంలోని పెద్దలను సంప్రదించడం మేలు.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశికి శుక్రుడు అధిపతి అయినప్పటికీ.. భరణి నక్షత్రంలో దాని సంచారం అనవసరమైన ఖర్చులను పెంచుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు విలాసవంతమైన వస్తువులపై చాలా డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ కాలంలో మీ బడ్జెట్ పై ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఈ నెల 16 తర్వాత మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం కలగబోతుంది. పెళ్లికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. తొందరపాటుతో తీసుకునే ఏ నిర్ణయాలైనా నష్టదాయకంగా పరిణమిస్తాయి. తస్మాత్ జాగ్రత్త.
వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చికరాశి వారికి ఈ కాలం శుక్ర సంచారం వారి శత్రువులు మీపై విజయం సాధిస్తారు. కాబట్టి శని, బుధ,సోమ వార నియమాలు పాటించాలి. ఈ నెల 16 తర్వాత మీరు ఆర్ధికంగా కోలుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో గొడవలకు దూరంగా ఉండంటి. మీ రహస్యాలను ఇతరులతో పంచుకోవడం మానుకోండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.
Disclaimer..ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. హిందూ పంచాంగాల ఆధారంగా.. పండితులు చెప్పిన విషయాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ మీడియాకు ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. పాటించే ముందు సంబంధిత రంగంలో నిపుణులును సంప్రదించడం మేలు.