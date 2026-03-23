Shukra Gochar: బుధుడి రాశిలో శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బుకు ఏ కొరతా ఉండదు..

Shukra Gochar: రేవతి నక్షత్రాన్ని పాలించే గ్రహంగా బుధుడిని పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, బుధ రాశిలో శుక్ర సంచారము కొన్ని రాశులకు ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. అదే సమయంలో మరికొన్ని రాశులకు కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. ఈ నేపథ్యంలో బుధ రాశిలో శుక్రుడి ప్రవేశంతో ఈ రాశుల వారికి అన్ని ధనానికి ఎన్నటికి లోటుంటడదని జ్యోతిష్య చింతామణి చెబుతున్న మాట.
Venus Transit 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికీ శుభాశుభ ఫలితాలుంటాయి. ఇక శుక్రుడు తన గమనాన్ని మార్చుకోవడం వలన కొన్ని రాశుల వారికి దీర్ఘకాలంగా ధనానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదని గ్రహ గోచారం ప్రకారం పండితులన చెబుతున్న మాట.
శుక్రుడు తన గమనాన్ని మార్చుకున్నాడు. సంపదలను ఇచ్చే శుక్రుడు ప్రస్తుతం బృహస్పతి రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే శుక్రుడు రేవతి నక్షత్రంలో ప్రవేశించాడు. ప్రేమతో పాటు అందానికి ప్రతీక అయిన శుక్రుడు ఈ నెలాఖరు వరకు రేవతి నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. బుధుడు రేవతి నక్షత్రాన్ని పాలించే గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, బుధ రాశిలో శుక్ర సంచారము కొన్ని రాశులకు ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. మరికొందరు కొన్ని రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కునే అవకాశాలున్నాయి. సంపద, శ్రేయస్సు నక్షత్రమైన రేవతి నక్షత్రంలో శుక్రుడు సంచరించడం వల్ల ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలగబోతుందో చూద్దాం.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి శుక్రుడి బుధ రాశి ప్రవేశం వలన కొన్ని రాశుల వారికి శ్రేయస్సు కలిగించబోతుంది. అంతేకాదు శుక్రుడు రేవతి నక్షత్రంలో సంచారం శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. కెరీర్ పరంగా పురోగతికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి మొదలుపెడతారు. ఈ విషయంలో ఆరోగ్యం బాగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఒంటరి వారి జీవితాల్లోకి కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించనున్నాడు.
వృషభ రాశి.. శ్రేయస్సుకు చిహ్నమైన శుక్రుడు రేవతి నక్షత్ర ప్రవేశం వలన వృషభ రాశివారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. రేవతి నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారము చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ సంచారము మీ ఆదాయాన్ని పెంచే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. వ్యాసార దృక్కోణం నుండి కూడా ఈ శుక్ర సంచారము శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది.
కన్య రాశి.. రేవతి నక్షత్రంలో శుక్రుడి బుధుడికి సంబంధించిన రాశిలో ప్రవేశించడం వలన కన్య రాశికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. లక్ష్మీ దేవి ఆశీస్సులతో, మీరు వ్యాపారంలో లాభాలను అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. ఈ సమయంలో మీరు మీ ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. మీ మనస్సు ఆనందకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యం కూడా కుదట పడబోతుంది. మీ పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను వింటారు.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం అని ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పలేము. జ్యోతిష్య పండితులు.. గ్రహ గతులు, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.