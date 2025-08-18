Shukra Gochar: త్వరలో పుష్యమి నక్షత్రంలో శుక్రుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశుల వారు బంపర్ జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..!

Shukra Gochar 2025: ఆగస్టు 23న పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించనున్నాడు. దీంతో ఐదు రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నట్టు గ్రహ కదలికలు చెబుతున్నాయి. శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తూ పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. శుక్రుని ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు భారీ ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. శుక్రుని ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఏ రాశులు చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నాయో చూద్దాం..
Shukra Gochar 2025: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, శుక్రుడిని ప్రేమ, అందం, ఆనందానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఆగస్టు 23, పుష్యమి నక్షత్రంలో ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నక్షత్రానికి గురువు అనుగ్రహం.. శనిదేవుడు ఆశీర్వాదం ఉంది. శుక్రుని సంచారం వలన కొన్ని రాశుల వారికి అత్యధిక ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది. దీని కారణంగా, ఈ రాశి వారికి ప్రేమ, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభించబోతుంది. అంతేకాదు కొన్ని రాశుల వారికి విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. శుక్రుని నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఏ రాశి వారికి ప్రతి అడుగులో శుభ ఫలితాలు రాబోతున్నాయో చూద్దాం.
కర్కాటక రాశి.. పుష్యమి నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారము వలన కర్కాటక రాశి వారి జాతకంలోని మొదటి ఇంటిని ప్రభావితం చేయబోతుంది. ఈ ఇల్లు వ్యక్తిత్వం ఆరోగ్యానికి సంబంధించినది. ఈ సంచారము కారణంగా.. కర్కాటక రాశి వారి వ్యక్తిత్వం గొప్పగా ఉండబోతుంది. ఈ కాలంలో, మీరు ఆర్థిక విషయాలలో స్థిరత్వాన్ని పొందుతారు. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. కొత్తగా ఉద్యోగ ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధాలు బాగుంటాయి.
వృషభరాశి: రాశి వారికి శుక్రుని సంచారం మూడవ ఇంటిని ఎక్కువ ప్రభావితం చేయబోతుంది. ఇది ఇల్లు, తోబుట్టువులకు సంబంధించినది. శుక్రుని ఈ సంచారం వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా మంచి వృద్ధిలోకి తీసుకురాబోతుంది. అదేవిధంగా పనిచేసే ప్రతి రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో మీ తోబుట్టువులు, స్నేహితుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభించబోతుంది. మీ సామాజికంగా మీకు పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త భాగస్వాములను పొందుతారు.
మిథునరాశి : మిథున రాశి వారికి శుక్రుని ఈ సంచారం మీ జాతకంలోని రెండవ ఇంటిని ప్రభావితం చేయబోతుంది. ఈ ఇల్లు వాక్కు, కుటుంబానికి సంబంధించినది. పుష్యమి నక్షత్ర ప్రభావం వల్ల మీ పని తీరు బాగుంటుంది. మిథున రాశి వ్యక్తుల ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బాగుంటుంది. కొత్త బట్టలు, నగలు లేదా అందానికి సంబంధిత వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ కాలంలో మీ ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుపుకుంటారు. మిథున రాశి వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభం కలిగించబోతుంది. కుటుంబంలో మంచి సామరస్య పూర్వక వాతావరణం ఉండబోతుంది.
మీన రాశి: మీన రాశి వారికి, శుక్రుని ఈ సంచారము వలన ఐదవ ఇంటిని ప్రభావితం చేయనుంది. ఈ ఇల్లు ప్రేమ, పిల్లలు, సృజనాత్మకతకు సంబంధించినది. మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ శుక్ర సంచారము వలన ముఖ్యంగా అత్యధిక ప్రయోజనం అందుకుంటారు. శుక్రుని ప్రభావం కారణంగా, మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ప్రేమ విషయంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులు విద్యకు సంబంధించిన రంగంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి అనుబంధం ఉండబోతుంది. మీన రాశి వారు తమ ప్రేమ, సృజనాత్మకత, విద్యలో చాలా పురోగతి సాధిస్తారు. వారు వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలను అందుకుంటారు.
కన్య రాశి.. కన్య రాశి వారికి శుక్రడు మీ 11వ ఇంటిని ప్రభావితం చేయనున్నాడు. ఈ స్థానం ముఖ్యంగా ఇల్లు, చేసే పనుల్లో లాభం, స్నేహితులు, మీ కోరికల నెరవేర్చకొనుటకు సంబంధించినది. ఈ సంచారము కన్య రాశిలో జన్మించిన వారికి అత్యంత శుభ ఫలితాలను అందించబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో, మీరు జీవితంలో స్థిరత్వం, ఆర్థిక లాభాలు తీసుకురానుంది. వీరు వ్యాపార భాగస్వాముల నుండి పూర్తి మద్ధతు పొందుతారు. ఈ కాలంలో, మీ లవ్ లైఫ్ బాగుంటుంది. మీ కోరికలు నెరవేరనున్నాయి. ఈ కాలంలో కన్య రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ఆర్థికంగా సామాజికంగా బాగుంటుంది. సామాజిక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు, పండితులు, మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి మీకు అందించబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.