Shukra Gochar: వృషభ రాశిలో శుక్రుడి సంచారంతో ఈ రాశులకు వారికి డబ్బే డబ్బు.. ధనలక్ష్మీ కటాక్షం..

Shukra Gochar 2026: నవగ్రహాల్లో శుక్ర గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఇప్పటికే శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభ రాశిలో ప్రవేశించాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం..  ఇది చాలా శుభ పరిణామం అని చెప్పాలి. ఇది మాలవ్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశలు జీవితంలో పెను మార్పులకు దోహం చేయబోతుంది. అంతేకాదు వీరికి  అపారమైన డబ్బు తో పాటు సుఖ సంతోషాలను ఇవ్వబోతుంది. 
నవగ్రహాల్లో శుక్ర గ్రహం ప్రేమకు ఐశ్వర్యానికి  సౌందర్యంతో పాటు డబ్బుకు ప్రతీక. శుక్రుడి రాశి మార్పు పలు రాశి వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు శుక్రుడు అభివృద్ది కారకుడు. శుక్రుడి దయవలనే ప్రేమ, సంబంధాల్లో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. అయితే వృషభ రాశిలో సంచారం వలన ఏయే రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుందో చూద్దాం. 

కన్యా రాశి: వృషభంలో శుక్రుడి సంచారం కన్యా రాశి వారికి జీవితంలో పెద్ద మార్పుకు నాందీ పలుకబోతుంది. ఆధ్యాత్మక పరంగా  కొత్త అనుభవాలుంటాయి.  మీ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతాయి. అదృష్టము మీ వెంట నిలుస్తుంది. జీవితంలో కొత్త విజయాన్ని అందుకోబోతున్నారు. 

మీన రాశి: శుక్ర సంచారం మీకు అన్ని విధాల విజయం లభించబోతుంది. మీన రాశి వారికి ఈ సమయం పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా సాగుతుంది. మీ పని ప్రదేశంలో కొత్త విజయాలు అందుకుంటారు. కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ప్రతిభను గుర్తించే సమయం ఇదే. అదృష్టం  వెన్నంటి ఉంబోతుంది. మీ సామర్థ్యానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.   

వృషభ రాశి: శుక్ర సంచారం వృషభ రాశి వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయం మీ జీవితంలో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే  మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహం లేదా కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. 

కుంభ రాశి: శుక్రుడు వృషభ రాశిలో  సంచారం వల్ల మీరు పెద్ద ఎత్తున విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో ఇల్లు, వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేస్తారు. జీవితంలో సుఖవంతమైన ప్రయాణం మొదలవుతుంది. అదృష్టవంతుల మద్దతుతో మీరు ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం పండితులు.. హిందూ మత గ్రంథాలు, పంచాంగం, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. Zee మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు.   

EPFO Pension Reforms: EPFO పెన్షన్ స్కీమ్ లో విప్లవాత్మక మార్పు.. కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ తో కార్మికులకు భారీ లాభం..