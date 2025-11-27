English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shukra Gocharam: శుక్ర గోచారంతో ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బుల వర్షం.. సొంతింటి కల సాకారం..

Shukra Gocharam: శుక్ర గోచారం వలన కొన్ని రకాల లాభాలను పొందబోతున్నారు. శుక్రుడు సంపద, ప్రేమ, అందంతో పాటు  విలాసాలకు చిరుమాన అని చెప్పాలి. ఈ ఉదయం 11:27 గంటలకు శుక్రుడు.. కుజుడు కు సంబంధించిన వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. శుక్ర సంచారము కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కనక వర్షం కురవబోతుంది.
1 /5

ఒక వ్యక్తి జాతకంలో శుక్రుడు బలంగా ఉండటం మూలానా.. వాళ్ల జీవితం ఆనందమయంగా ఉండబోతుంది. అందరూ అతన్ని ఇష్టపడతారు. సమాజం, కుటుంబం,  కార్యాలయంలో అతని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.  

2 /5

కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి శుక్రుడు సంచారం వలన ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. ధన యోగం ప్రాప్తించే అవకాశాలున్నాయి. సంబంధ బాంధవ్యాలు బాగుంటాయి. ఇంట్లో సంపద ప్రవహిస్తుంది.

3 /5

వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారు మీ భాగస్వామి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. భార్య లేదా భర్త మాట వలన  అనేక లాభాలను అందుకోబోతున్నారు.   కొత్త ఆదాయ వనరులతో పాటు  కొత్త వ్యాపార అవకాశాలకు ఇదే సరైన అవకాశం అని చెప్పాలి. 

4 /5

మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి శుక్రుడు సంచారం వలన ఆకస్మిక ధన లాభం అందుకోబోతున్నారు. జీవితం ప్రేమతో నిండి పోయి ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనికి సంబంధించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.

5 /5

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఉన్న  సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు.

Shukra Sancharam Shukra Transit Venus Transit Shukra Gochara Shukra Gochara effect Venus Transit Effect Venus Transit effect on zodiac sign Astrology

