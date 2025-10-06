English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shukra Gocharam: త్వరలో కన్యా రాశిలోకి శుక్రుడు.. ఈ 5 రాశుల వారికి కుబేర ధన యోగం..

Shukra Gocharam 2025: గ్రహ మండలంలో నవ గ్రహాలు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి నిరంతరం ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అలా ప్రవేశించడం వలన శుభాశుభా యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. తాజాగా శుక్రుడు అక్టోబర్ 9న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ 5 రాశుల వారికి అపారమైన సంపదను అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. 
Venus Transit in virgom 2025:అక్టోబర్ 9న శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. శుక్రుని రాశిలో ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఇది ఈ రాశుల వారికి అపారమైన ఆనందం, శ్రేయస్సు,  ఆర్థిక లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. 

అక్టోబర్ 9న శుక్రుడు సింహరాశి నుండి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అందం, కళ, సృజనాత్మకత  ప్రేమకు ప్రతీక అయిన శుక్రుని రాశిలో మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండవచ్చు. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం కలగబోతుంది. కెరీర్ పరంగా కుటుంబ జీవితం వరకు ప్రతి రంగంలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. అదృష్టాన్ని పట్టుకోవడం ద్వారా, మీరు అపారమైన ఆనందం, సంపదను అందుకుంటారు. గొప్ప విజయం మీ సొంతం అవుతుంది. 

సింహ రాశి: శుక్రుడు .. కన్యరాశి సంచారం వలన మీకు ఆర్ధికంగా లోటు ఉండదు. శుక్రుని సంచారము మీకు అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. మీరు మీ కెరీర్‌లో కొత్త ఎత్తులకు చేరుకుంటారు. స్నేహితుల ద్వారా వ్యాపార లాభాలను అందుకుంటారు. మీరు కుటుంబ వ్యాపారంలో ఉంటే, మీకు మంచి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉంటుంది.మీకు  సామాజికంగా మంచి గుర్తింపు వస్తుంది.   

మీన రాశి: శుక్రుడు మీన రాశిలో  సంచారము వలన  మీ వివాహ జీవితంలో ప్రేమ,  ఆప్యాయత పెరుగుతుంది. మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, ఈ సమయంలో మీకు మంచి భాగస్వామి దొరుకుతారు. శుక్ర సంచారము సమయంలో కొంత మందికి వివిధ వనరుల నుండి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి. అదృష్టం సహాయంతో, శుక్ర సంచారము తర్వాత మీ అనేక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.

వృశ్చిక రాశి: శుక్రుడు కన్యరాశిలో ప్రవేశించడంతో వృశ్చిక రాశికి  కెరీర్‌ పరంగా వ్యాపారాలలో ఊహించని ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఈ సమయంలో పదోన్నతి అందుకుంటారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.మీరు అపారమైన సంపదను కూడబెడతారు.    

మిథున రాశి: మిథున రాశిలో రెండవ ఇంట్లో శుక్రుడు సంచరిస్తున్నాడు. ఈ ఇంట్లో ఈ సంచారము మీ కుటుంబ జీవితానికి అపారమైన ఆనందాన్ని తీసుకురాబోతుంది. మీరు మీ కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో కొంతమంది ఇల్లు లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీ తల్లి ద్వారా మీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. 

ధనుస్సు రాశి: శుక్ర సంచారము వలన ధనుస్సు రాశి వారికీ ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త గుర్తింపును తీసుకువస్తోంది. మీకు  ఉన్నతాధికారుల ఆశీస్సులు అందుకుంటారు. ఈ సమయంలో కొంతమంది సొంత వ్యాపారాలను కూడా ప్రారంభించవచ్చు. మీడియా, సినిమా పరిశ్రమలో పనిచేసే వారికి అదృష్టం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. పనికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ ఆరోగ్యంలో కూడా సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడి ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించలేదు.

