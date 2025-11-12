English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shukra Mahadasha Effect: శుక్ర మహార్ధశ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి రాబోయే 20 యేళ్లు రాజ భోగమే.. మీ రాశి ఉందా..

Shukra Mahadasha Effect: జాతకంలో శుక్రుడి స్థానం బలంగా ఉంటే, ఆ వ్యక్తి జీవితంలోని అన్ని ఆనందంతో పాటు  సౌఖ్యం, సంపదను అనుభవిస్తారు. ప్రతి అడుగుతో విజయం వరిస్తుంది. 

 
Shukra Mahadasha Effect: నవగ్రహాల్లో ఒక్కో గ్రహ దశ కొన్నేళ్లు ఉంటుంది శుక్రుడికి సంబంధించిన మహా దశ సరిగ్గా 20 యేళ్ల పాటు ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి రాశి జీవితంలో శుక్ర మహర్ధశకు సంబంధించిన 20 యేళ్లు అత్యంత ముఖ్యమైన దశ అని చెప్పాలి. 

కన్య రాశి: కన్య రాశి వారికి చేసే పనులు కలిసొస్తాయి.  మీరు ఏ పని చేసినా, మీరు దానిని ఓపికతో చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు అపజయం మీ దగ్గరకు రాదు. మీరు మీ కెరీర్‌లో  ఉన్నత శిఖరాలను అందుకుంటారు. ఏదైనా ఆస్తి కొనాలనే వారికి ఇదే సరైన సమయం.  

మేష రాశి: శుక్ర మహర్ధశ కారణంగా మేష రాశి వారికి  ఆ రోజు ప్రారంభించిన పని అనుకున్నట్లుగా సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా బలంగా ఉంటుంది. మీకు మీ ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. ఇంట్లో,  కార్యాలయంలో మీ మాటలకు తిరుగుండదు. 

తుల రాశి: అన్ని కష్టాలు ఒక్కొక్కటిగా దూది పింజెల్లా మాయమవుతాయి. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు మీ విజయానికి దోహదం చేస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు మిమ్మల్ని అంతగా ప్రభావితం చేయవు. ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా.. దాని పరిష్కారం మీతోనే ఉంటుంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన వ్యాసం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల ఆధారంగా విద్వాంసలు చెప్పిన ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

