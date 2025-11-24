Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..

Sukra moodami Effect on Wedding: శుక్రమూఢమి కారణంగా ఏకంగా 83 రోజుల పాటు పెళ్లి వేడుకలు బంద్ కానున్నాయి. ఈ సమయంలో పెళ్లిళ్లు చేసుకొవద్దని పండితులు చెబుతున్నారు. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్రమూఢమి ప్రారంభంకానుంది.
గత కొన్నిరోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా పెళ్లిళ్ల సందడి కన్పిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడి చూసిన కూడా పెళ్లిళ్లలో కళ్యాణ మండపాలన్ని బిజీగా ఉంటున్నాయి. దీంతో వివాహది శుభకార్యాలపై ఆధారపడ్డ ఇతర రంగాల వారికి చేతి నిండా పని దొరికినట్లైంది.
గత కొన్నినెలలుగా బంగారం చుక్కల్ని చూపిస్తున్నకూడా వరుస పెళ్లిళ్లతో కొనుగోలు దారులు ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా కాస్లీ బంగారంను కొనేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వరుస పెళ్లిళ్లకు సడెన్ బ్రేక్ పడనుంది. మరో రెండు రోజుల్లో శుక్రమూఢమి ప్రారంభంకానుంది.
శుక్రుడు లేదా గురుడు సూర్యుడితో కలిస్తే మూఢమి ఏర్పడుతుంది. మౌఢ్యమి అంటే చీకటి అని అర్థం. శుక్రడు లేదా గురుడు సూర్యుడి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు వాటి శక్తిని కోల్పోతాయి. దీనివల్ల మూఢంఏర్పడుతుంది.ఈ కాలంలో పెళ్లి వేడుకలను నిర్వహించకూడదని పండితులు చెబుతారు.
మరో రెండు రోజుల్లో అంటే.. నవంబర్ 26వ తేదీ నుంచి నూతన ఏడాది 2026 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ వరకు ఈ శుక్ర మౌఢ్యమి కొనసాగుతుంది. అంటే సుమారు 83 రోజుల పాటు అంటే.. శ్రీవిశ్వావసు నామ సంవత్సరం మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి నుంచి మాఘమాసం బహుళ అమావాస్య వరకు ఈ శుక్ర మౌడ్యమి ఉండనుంది. దీంతో మరల మాఘ మాసం వచ్చే వరకు వివాహాది కార్యక్రమాలకు శుభ ముహుర్తాలు లేనట్లే.
ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లకు గురుబలం చూస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో గురుడు, శుక్రుడు ఇవి రెండూ శుభ గ్రహాలు. ఈ శుభ గ్రహాలు సూర్యుడితో కలవడం వల్ల వాటి తేజస్సును కోల్పోతాయి. అందుకే ఈ కాలంలో కొన్ని వేడుకల్ని నిర్వహించడం పూర్తిగా నిషేధం.
ఈ మూఢమి సమయంలో వివాహాలు, పెళ్లిచూపులు, నిశ్చితార్థం, దేవత విగ్రహ ప్రతిష్టలు, కొత్త ఇల్లు కొనడం, బోర్లు, పుట్టు వెంట్రుకలు, చెవులు కుట్టించడం, కొత్త ప్రయాణాలు, తీర్థయాత్రలు చేయకూడదు. కొత్తపనులు ప్రారంభించకూడదు.
శుక్రమూఢమిలో కూడా సీమంతం, అన్నప్రాసన, నామకరణం, హోమాలు, నవగ్రహల శాంతులు, నిత్యకర్మాది పూజాదికాలు, చాతుర్మాస్య వ్రతాలు మొదలైనవి చేయోచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.( ఇది మతవిశ్వసాలు, సోషల్ మీడియా వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ తెలుగు దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.)