  • Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..

Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..

Sukra moodami Effect on Wedding: శుక్రమూఢమి కారణంగా ఏకంగా 83 రోజుల పాటు పెళ్లి వేడుకలు బంద్ కానున్నాయి. ఈ సమయంలో పెళ్లిళ్లు చేసుకొవద్దని పండితులు చెబుతున్నారు.  నవంబర్ 26 నుంచి శుక్రమూఢమి ప్రారంభంకానుంది.
1 /7

గత కొన్నిరోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా పెళ్లిళ్ల సందడి కన్పిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడి చూసిన కూడా పెళ్లిళ్లలో కళ్యాణ మండపాలన్ని బిజీగా ఉంటున్నాయి.  దీంతో వివాహది శుభకార్యాలపై ఆధారపడ్డ ఇతర రంగాల వారికి చేతి నిండా పని దొరికినట్లైంది.

2 /7

గత కొన్నినెలలుగా బంగారం చుక్కల్ని చూపిస్తున్నకూడా  వరుస పెళ్లిళ్లతో  కొనుగోలు దారులు ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా కాస్లీ బంగారంను కొనేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వరుస పెళ్లిళ్లకు సడెన్ బ్రేక్ పడనుంది.  మరో రెండు రోజుల్లో  శుక్రమూఢమి ప్రారంభంకానుంది. 

3 /7

శుక్రుడు లేదా గురుడు సూర్యుడితో కలిస్తే మూఢమి ఏర్పడుతుంది. మౌఢ్యమి అంటే చీకటి అని అర్థం. శుక్రడు లేదా గురుడు సూర్యుడి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు వాటి శక్తిని కోల్పోతాయి. దీనివల్ల మూఢంఏర్పడుతుంది.ఈ కాలంలో పెళ్లి వేడుకలను నిర్వహించకూడదని పండితులు చెబుతారు.

4 /7

మరో రెండు రోజుల్లో అంటే.. నవంబర్ 26వ తేదీ నుంచి నూతన ఏడాది  2026 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ వరకు ఈ శుక్ర మౌఢ్యమి కొనసాగుతుంది. అంటే సుమారు 83 రోజుల పాటు అంటే.. శ్రీవిశ్వావసు నామ సంవత్సరం మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి నుంచి మాఘమాసం బహుళ అమావాస్య వరకు ఈ శుక్ర మౌడ్యమి ఉండనుంది. దీంతో మరల మాఘ మాసం వచ్చే వరకు వివాహాది కార్యక్రమాలకు శుభ ముహుర్తాలు లేనట్లే.  

5 /7

ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లకు గురుబలం చూస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో గురుడు, శుక్రుడు ఇవి రెండూ శుభ గ్రహాలు. ఈ శుభ గ్రహాలు సూర్యుడితో కలవడం వల్ల వాటి తేజస్సును కోల్పోతాయి. అందుకే ఈ కాలంలో కొన్ని వేడుకల్ని నిర్వహించడం పూర్తిగా నిషేధం. 

6 /7

ఈ మూఢమి సమయంలో వివాహాలు,  పెళ్లిచూపులు, నిశ్చితార్థం, దేవత విగ్రహ ప్రతిష్టలు, కొత్త ఇల్లు కొనడం, బోర్లు, పుట్టు వెంట్రుకలు, చెవులు కుట్టించడం, కొత్త ప్రయాణాలు, తీర్థయాత్రలు చేయకూడదు. కొత్తపనులు ప్రారంభించకూడదు. 

7 /7

శుక్రమూఢమిలో కూడా సీమంతం, అన్నప్రాసన, నామకరణం, హోమాలు, నవగ్రహల శాంతులు, నిత్యకర్మాది పూజాదికాలు, చాతుర్మాస్య వ్రతాలు మొదలైనవి చేయోచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.( ఇది మతవిశ్వసాలు, సోషల్ మీడియా వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ తెలుగు దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.)

