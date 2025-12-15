English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shukra Parivartan 2025: శుక్ర నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 3 రాశులకు కోటి పెట్టిన కొనలేని అదృష్టం..!

Shukra Nakshatra Parivartan 2025 Lucky Signs: శుక్రుడు అంటేనే లగ్జరీ లైఫ్‌కు ప్రతీక. సంపదలకు సూచిక. అయితే శుక్ర నక్షత్ర మార్పు వల్ల 3 రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. గ్రహాల్లో శుక్ర గ్రహం ఎంతో శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది సుఖ సంతోషాలు ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాదు విలాసవంతమైన జీవితంగా కూడా శుక్ర గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అయితే డిసెంబర్ 20న ధనస్సు రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
 
శుక్రుడు సంపదలకు అధిపతి. శుక్ర గ్రహం శుభంగా ఉంటే అన్ని కలిసి వస్తాయి. సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. డిసెంబర్ 30వ తేదీ రాత్రి శుక్రడు పుర్వాషాడ నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో సుఖసంతోషాలు లగ్జరీ లైఫ్ పొందే రాశులు ఉన్నాయి. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల మూడు రాశులకు అశేష ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి.  

 తులారాశి..  శుక్ర నక్షత్ర మార్పు వల్ల తులా రాశి వారు కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో వెళ్తాయి. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ధన లాభాలు ప్రాప్తిస్తాయి. తద్వారా వీరు విజయం కూడా సాధిస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభం సూచిక.

 వృషభ రాశి..  శుక్ర నక్షత్రం మార్పు వల్ల వృషభ రాశి కెరీర్ లో కూడా విశేష ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కొత్త అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. విద్యార్థులు కూడా కలిసి వచ్చే కాలం. ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు.

 మకర..  శుక్ర నక్షత్ర మార్పుతో మకర రాశి వారికి కూడా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. ప్రమోషన్ పొందే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు.

(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Shukra Parivartan 2025 Shukra Nakshatra Parivartan Venus Transit December 2025 Venus Nakshatra Change Effects

