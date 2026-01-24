English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shukra Shani Yuti: 30 యేళ్ల తర్వాత శుక్ర, శనిదేవుల అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్..

Shukra Shani Yuti: గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొకరాశిలోకి పరిభ్రమిస్తుంటాయి. ఇలా పరిభ్రమించడం వలన కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలా శుక్రుడు, శని దేవుడు కలయికతో అర్ధ కేంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది.  వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, తొమ్మిది గ్రహాలలో, శని దేవుడిని నీతిమంతుడుగా న్యాయానికి అధిపతి.  శని దేవుడు నైతికత, న్యాయం, నిజాయితీకి మారు పేరు. 
నవ గ్రహాలలో, శని దేవుడు ఒక రాశిలో రెండున్నరేళ్లు సంచరిస్తాడు. అంతేకాదు  కాలానుగుణంగా నక్షత్రాన్ని మారుస్తుంటాడు. శని దేవుడు తన స్థానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాలపై పెను ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ప్రస్తుతం, శని దేవుడు మీన రాశిలో సంచారము చేస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంలో, శని దేవుడు శుక్రుడితో అర్ధ కేంద్ర యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు. 

శుక్ర, శని యోగం జనవరి 28న సంభవించబోతుంది. శని, శుక్రుల గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడిన ఈ యోగం సుమారు 30 యేళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగ ప్రభావం 12 రాశుల జీవితాల్లో పెను ప్రభావాన్ని చూపించబోతుంది. అందులో 3 రాశుల వారు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

మకర రాశి..  అర్ధ కేంద్ర యోగం కారణంగా, మకర రాశి వారు ప్రతి పనిలోనూ గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మికతపై వారి ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వారు అనేక ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు చేపడుతారు. కెరీర్ పరంగా, వారు మంచి జీతాలతో ఉద్యోగ అవకాశాలను అందుకుంటారు. పనిలో మీ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. అంకితభావం మీకు మీ ఉన్నతాధికారుల నుండి మంచి పేరు, గౌరవాన్ని సంపాదించుకుంటారు. సౌకర్యాలు, విలాసాలు పెరుగుతాయి. మీరు వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు ఇది సువర్ణ కాలం అని చెప్పాలి.   

వృషభ రాశి.. అర్ధ కేంద్ర యోగం కారణంగా, వృషభ రాశి వారికి అదృష్టం కలగబోతుంది. వారు తమ కష్టానికి తగిన ఫలాలు అందుకుంటారు. ప్రతి పనిలోనూ వారికి అదృష్టం మద్దతు లభిస్తుంది. పని కోసం లేదా స్నేహితులు,  కుటుంబ సభ్యులతో విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు వరించబోతున్నాయి. మీరు మరిన్ని విజయాలను చవిచూస్తారు.వృత్తిపరంగా అనేక కొత్త అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. చేసే పనిలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. అదృష్టం మద్దతుతో వ్యాపారవేత్తలు చాలా డబ్బు సంపాదిస్తారు.

మీన రాశి..  అర్ధ కేంద్ర యోగం కారణంగా, మీన రాశి వారికి అదృష్టం వరించబోతుంది. అంతేకాదు మీ దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబంతో మంచి  సమయాన్ని గడపుతారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగబోతున్నాయి. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తుల నుండి మంచి ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు.   కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇదే అనువైన సమయం. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సంబంధాలు మెరుగుపడతాి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సంబంధాలు బలపడతాయి.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం,  మూలాల నుండి వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా కూడా ఇవ్వబడింది.   దీనిని జీన్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.   

