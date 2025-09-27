Shukra Gochar: శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగు..ఈ రాశుల వారికి రాజ్యయోగం.. సొంత ఇంటి కల సాకారం..

Shukra Gochar 2025: జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్క ప్రకారం శుక్రుడు విలాసాలకు, చదువులకు, గ్లామర్ రంగానికి సంబంధించిన గ్రహం. శుక్రుడు ప్రస్తుతం పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తూ ఉండటంతో ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజ్య యోగం సిద్ధించబోతున్నట్టు పండితులు చెబుతున్న మాట.
మిథున రాశి: శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారంతో సంపదతో పాటు, ప్రజాదరణ కూడా లభించబోతున్నట్టు సమాచారం. సంబంధాలు వర్గాలు సామరస్య పూర్వకంగా పరిష్కరమవుతాయి. మీ ఇంటి కల సాకారమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
మీన రాశి: జీవితంలో ఎన్నడు చూడని సంపదతో పాటు శ్రేయస్సు మీ వశం అవుతోంది. మతం, ఆధ్యాత్మికత పట్ల మీ మొగ్గు చూపుతారు. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేపడతారు. ప్రేమ లవ్ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉండబోతుంది.
వృషభ రాశి: శుక్రుడు నక్షత్ర మార్పుతో వృషభ రాశి వారికి రాశి వారు సమృద్ధిగా సంపద, శ్రేయస్సును అనుభవిస్తారు. పెట్టుబడుల మూలంగా లాభాలు అందుకుంటాయి. చిన్న పనుల్లో కూడా గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు.
తుల రాశి: శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారంతో సమాజంలో మీకు గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరు అప్పుల నుండి బయటపడతారు. మీ కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. భారీ మొత్తంలో మీకు లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది.
గమనిక: ఈ కథనం సాధారణ సమాచారం, మత విశ్వాసాలతో పాటు పంచాంగం ఆధారంగా చెప్పబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.