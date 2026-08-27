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కుజుడి నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశులు నక్క తోకతొక్కినట్టే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 05:25 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:25 AM IST

Kuja Transit in shukra Nakshatram: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో విలాసవంతమైన జీవితానికి కారణమని చెప్పబడే శుక్రుడు,  కుజ గ్రహం అధిపతిగా ఉన్న చిత్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. దీనితో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం మారబోతుంది. 

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Shukra Gocharam 2026: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు.. ప్రేమ, సౌందర్యం, ఆనందంతో పాటు  సంపద, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీకమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అలాంటి  శుక్రుడు ఇప్పటికే  కుజ గ్రహం అధిపతిగా ఉన్న చిత్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, సుమారు 18 రోజుల పాటు ఇక్కడే నివాసం ఉండనున్నాడు. చిత్త నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారం ప్రభావం...చిత్త నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారం ప్రభావం పన్నెండు రాశుల వారిపై ఉండనుంది. అయితే, ఈ 18 రోజులలో నాలుగు రాశుల వారి అదృష్టం తోడుగా ఉండనుంది. అంతేకాదు కొన్ని రాశులకు  దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న  కలలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. 

Vrushchika Rasi 2/6

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి..

వృశ్చిక రాశికి అధిపతి అయిన కుజుడికి అధిపతి అయిన చిత్త నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం, వృశ్చిక రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాదు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులలో పురోగతి ఉంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.  ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ఆదాయ వనరులు కూడా అమాంతం పెరుగుతాయి. మీ వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, సంతోషం వెల్లి విరుస్తాయి.  మీ పిల్లల నుండి మీకు శుభవార్త అందుకుంటారు. 

Meena Rasi 3/6

మీన రాశి

మీన రాశి..

శుక్రుడు కుజుడికి సంబంధించిన చిత్త నక్షత్రంలో సంచారం వలన  మీన రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. ఈ సమయంలో, ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. మీరు ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలకు, ఊహించని లాభాలుండనున్నాయి.  మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభ కార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

Vrushabha Rasi 4/6

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి.. 

కుజుడికి అధిపతి అయిన చిత్త నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం వృషభ రాశి వారి వైవాహిక జీవితంలో  ఆనందం వెల్లివిరయనుంది. తీసుకురాబోతుంది. సొంత వ్యాపారం చేసుకునే వారికి ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.  మీ ఆరోగ్యం కూడా కంటే మెరుగ్గా ఉండనుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులలో పురోగతి ఉండనుంది. విద్యార్థులకు ఇది అనుకూలమైన సమయం.

Makara Rasi 5/6

మకర రాశి..

మకర రాశి..

శుక్రుడు మకర రాశి యొక్క అదృష్ట గృహంలో సంచరించడం వలన మకర రాశి వారికి అనేక రంగాలలో శుభ ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు.  ఈ సమయంలో, మీరు మీ దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులలో మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు మిమ్మల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడటానికి సహాయపడతాయి.

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గమనిక

Disclaimer (గమనిక): ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంతో పాటు ఆయా రాశులు వారు పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహ గతుల ఆధారంగా వివిధ వ్యక్తులకు వివిధ రకాలుగా ఉండబోతుంది. అందరికీ ఒకే రకమైన ఫలితాలు ఉండవు. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

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