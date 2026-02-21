Shukraditya Rajayoga: శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశులకు అన్ని శుభాలే.. డబుల్ జాక్ పాట్..!

Shukraditya Rajayoga 2026:జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, కుంభరాశిలో శుక్రుడు, రవి గ్రహాల కలయిక అత్యంత శుభకరమైన యోగాలలో ఒకటైన శుక్రాదిత్య రాజయోగాన్ని సృష్టించింది. అవును జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో శుక్రాదిత్య రాజయోగానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
Shukraditya Rajayogav effects 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు విలాసవంతమైన జీవితానికి ప్రతీక. మరోవైపు గ్రహాల అధిపతి, ఆత్మ సృష్టికర్త అయిన సూర్యుడు కూడా శనిదేవుడికి సంబంధించిన కుంభ రాశిలో కలిసి రావడంతో ఈ యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీన్నే శుక్రడు, ఆదిత్యుడు ఒకే రాశిలో కలవడాన్నే శుక్రాదిత్య రాజయోగంగా పరిగణిస్తారు.
కుంభరాశిలో ఏర్పడిన శుక్రాదిత్య రాజయోగ ప్రభావం పన్నెండు రాశులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో, నాలుగు రాశుల వారి అదృష్టం మార్చబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది.
కన్య రాశి.. కన్య రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం అనేక అంశాలలో ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. కెరీర్లో ఆకస్మిక లాభాలు మీ జీవిత దశా దిశను మార్చగలవు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. కోర్టు కేసుల్లో గెలుస్తారు.
మేష రాశి.. శుక్రాదిత్య రాజయోగం ప్రభావం కారణంగా, మేష రాశి వారు కెరీర్ పరంగా అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో మీ కృషికి తగిన ఫలితాన్ని అందుకుంటారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి.. ధనుస్సు రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం మంచి ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతుంది. విదేశీ పెట్టుబడుల ద్వారా మీరు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జిస్తారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. ఈ సమయంలో, డబ్బుకు లోటుండదు. మీరు భవిష్యత్తు కోసం సంపదను కూడబెడతారు.
మిథున రాశి.. మిథున రాశికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. అదృష్టం మీకు కలిసొస్తుంది. ఈ సమయంలో, కెరీర్ పరంగా జీవితంలో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాన్ని అందుకుంటారు. స్టాక్ మార్కెట్, బంగారం వెండి పెట్టుబడుల నుండి ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు ఇంట్ర్నెట్ లోని సమాచారంతో పాటు హిందూ ధర్మ శాస్త్రంలోని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహ గతులు ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.