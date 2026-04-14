Shukraditya Rajayogam: శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Shukraditya Rajayogam Effect 2026: శుక్రాదిత్య రాజయోగం: ఏప్రిల్ 14న, సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించునున్నాడు. సూర్యుడు శుక్రునితో కలిసి శుక్రాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఈ యోగం ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు మేషరాశిలో ఉండబోతుంది. శుక్రాదిత్య యోగం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు తమ వృత్తి, ఆర్థికంగా జీవితంలోని ఇతర రంగాలలో ఆహ్లాదకరమైన మార్పులను అనుభవిస్తారు.
మిథున రాశి: మిథున రాశి యొక్క లాభ స్థానంలో శుక్రాదిత్య రాజ యోగం ఏర్పడింది, కాబట్టి ఏప్రిల్ 30 వరకు ఉన్న కాలం మీకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుటుంది. పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా ఉంటుంది.మీ వృత్తిలో ఊహించని మార్పులను మీరు చూస్తారు. మీకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు ఉద్యోగాన్వేషణలో తాము కోరుకున్న ఉద్యోగం పొందుతారు. మీ తొబుట్టువుల సహాకారం లభిస్తుంది. మీరు సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటే, ముందుకు వెళతారు.
కర్కాటక రాశి: మీ కర్మ స్థానంలో శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడింది. ఈ యోగం ఉద్యోగస్థులకు, విద్యార్థులకు చాలా శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. మీ శక్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. మీరు మీ పనితో మీ సహోద్యోగులను ఆకట్టుకోగలుగుతారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. మీ సృజనాత్మక సామర్థ్యాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. మీ ఆరోగ్యంలో కూడా సానుకూల మార్పులుంటాయి.
మేష రాశి: శుక్రాదిత్య రాజయోగం మీకు శుభప్రదంగా ఉండవచ్చు. సూర్యుడు మీ లగ్నంలో ఉన్నందున, మీ ధైర్యసాహసాలకు మంచి రావచ్చు. మీరు చేసే పనిలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు సామాజిక స్థాయిలో గౌరవం పొందుతారు. మీరు భాగస్వామ్యులతో కలిసి వ్యాపారం చేస్తే, ఎక్కువ పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ మీరు మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
సింహ రాశి: మీ రాశికి అధిపతి అయిన సూర్యుడు, ఏప్రిల్ 14న శుక్రుడితో కలిసి శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఈ యోగం మీకు గణనీయమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టే అవకాశాలున్నాయి. కొందరికి ఈ సమయంలో చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభించవచ్చు, అలాగే ఆదాయం కూడా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు మతపరమైన కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చదువులో విజయం సాధిస్తారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, హిందూ పంచాంగాలు గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయమైన ఆధారాలు లేవు. జీ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.)