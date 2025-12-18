Shukraditya Yogam: ధనుస్సు రాశిలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..

Shukraditya Yogam: ధనుస్సు రాశిలో శుక్ర ఆదిత్య యోగం వలన 5 రాశుల వారికి సంబంధించిన బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని శుభాశుభా యోగాలు ఏర్పడుతాయి. ఇక నవగ్రహాల్లో శుక్రుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇక గ్రహాల అధిపతి సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. త్వరలో శుక్రడు ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తో పాటు వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు చేర్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి.
డిసెంబర్ 20న ధనుస్సు రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ రాశిలోకి సూర్యుడు సంచరిస్తున్నాడు. దీంతో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. శుక్రుడు, సూర్య గ్రహాల కలయికతో ఈ ఐదు రాశుల వారి జీవితం పూర్తిగా మారబోతుంది.
మిథున రాశి.. శుక్రాదిత్య యోగం మిథున రాశి వారికి కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు శాంతిని వెల్లి విరుస్తుంది. ట్టుబడులకు ఇది ఉత్తమ సమయం అని చెప్పాలి. మీ కెరీర్ పరంగా ఉన్నత స్థానానికి ఎదుగుతారు. మీలో ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తోంది. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం వీరిపై ఉంటుంది. వివాహితులు తమ పిల్లల నుండి శుభవార్త వినే అవకాశాలున్నాయి.
తులా రాశి.. శుక్రాదిత్య యోగం తులా రాశి వ్యక్తులకు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది. ఈ కాలంలో, ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. చేసిన పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఆర్డర్లు లభిస్తాయి.
మేష రాశి.. సూర్యుడు, శుక్రుల కలయిక వలన ఏర్పడిన శుక్రాదిత్య యోగ ప్రభావం కారణంగా, మేషరాశి వారు ఎంతో కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న తమ పనిలను పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదే సరైన సమయం. ఇది ఓ రకంగా యోగ కాలం అని చెప్పాలి. ఈ సమయం ఆర్థిక పరంగా కూడా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాదు విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి.. శుక్రుడు మీ స్వంత రాశి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల శుక్రదిత్య యోగం ఏర్పడటం వల్ల జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు వివాహ యోగం ఉంది. మీ దీర్ఘకాల కోరికలు, కలలు సాకారం అయ్యే సమయం ఇది. వ్యాపారంలో అదృష్టం వరిస్తుంది. మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
సింహ రాశి.. ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు-శుక్రుడు కలయిక సింహ రాశి వ్యక్తులకు మంచి యోగకాలంగా అని చెప్పాలి. ఉద్యోగ మార్కెట్లో కీర్తిని పొందుతారు. ప్రతి దాంట్లో విజయాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు పెద్దల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంట్లో చిన్నవారి నుండి సహకారం లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ అమాంతం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో విభేదాలు తొలగిపోతాయి.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS ఈ కథనాన్ని నిర్ధారించడం లేదు.