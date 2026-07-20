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Shweta Tiwari Fitness: 45 ఏళ్ల వయసులో పాతికేళ్ల సుందరిలా శ్వేతా తివారి..దిమ్మతిరిగే ఫిట్‌నెస్, బ్యూటీ సీక్రెట్స్!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:53 AM IST

Shweta Tiwari Fitness Photos: 45 ఏళ్ల వయసులోనూ పాతికేళ్ల భామలా కనిపిస్తూ అందరినీ మైమరపిస్తున్నారు ప్రముఖ బుల్లితెర నటి శ్వేతా తివారీ. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి, ఇరవై ఏళ్ల కూతురు ఉన్నప్పటికీ.. నేటితరం యంగ్ హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా ఆమె ఫిట్‌నెస్‌ను కాపాడుకుంటున్నారు. కఠినమైన వర్కౌట్స్ చేయకుండానే ఇంత ఫిట్‌గా, ఉత్సాహంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారో తాజాగా ఆమె తన సీక్రెట్స్‌ను బయటపెట్టారు.

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జిమ్ వర్కౌట్స్ కాదు.. పిలేట్స్!

ఫిట్‌నెస్ కోసం శ్వేతా తివారీ జిమ్‌లో కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయరు. గత రెండు నెలలుగా ఆమె పిలేట్స్ చేయడం ప్రారంభించారు. ఇది శరీరాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. రోజూ క్రమం తప్పకుండా నడక, తేలికపాటి వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు.

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"యోగా చేస్తున్నప్పుడు ధ్యానం కుదరడం లేదు.. కళ్లు మూసుకుంటే ఇంటి పనులే గుర్తొస్తున్నాయి" అని సరదాగా చెబుతూ తాను యోగాకు దూరంగా ఉంటానని వెల్లడించారు.

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డైట్ నియమాలు.. షూటింగ్‌లోనూ నో రాజీ!

శ్వేతా తన న్యూట్రిషనిస్ట్ సూచనల మేరకే ప్రతిరోజూ ఆహారం తీసుకుంటారు. ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉండే బ్రౌన్ రైస్, పప్పులు, తాజా పండ్లను ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం, జంక్ ఫుడ్, స్వీట్లకు ఆమె పూర్తిగా దూరం.

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షూటింగ్స్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్న భోజనాన్నే తింటారు. షూటింగ్‌లో తినే సీన్స్ ఉన్నా ముందే ప్లాన్ చేసుకుని జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు.

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గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం నేచురల్ సీక్రెట్

వయసు పెరుగుతున్నా చర్మం మెరిసిపోవడానికి ఆమె తీసుకునే ద్రవ పదార్థాలే కారణం. ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు, కొబ్బరి నీళ్లు, తాజా పండ్ల రసాలు తాగుతూ శరీరాన్ని ఎప్పుడూ హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకుంటారు.

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73 కిలోల నుంచి సూపర్ ఫిట్‌గా..

రెండో బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత శ్వేతా తివారీ ఏకంగా 73 కిలోలకు పైగా బరువు పెరిగి తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. కానీ, ఖరీదైన డైట్ ప్లాన్స్ జోలికి వెళ్లకుండా.. కేవలం బలమైన సంకల్పంతో, సాధారణ జీవనశైలి మార్పుల ద్వారా 10 కిలోలకు పైగా బరువు తగ్గారు. ఈ వయసులోనూ తనను తాను మలచుకున్న తీరుతో శ్వేతా తివారీ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు!

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