Shweta Tiwari: ఇద్దరు మొగుళ్లు..44 ఏళ్ల వయసులోనూ యమా రంజు మీదుంది సుందరి!

Shweta Tiwari Life Story: బాలీవుడ్ నటి శ్వేతా తివారీ తన సినిమాలు, సీరియల్స్ తో పాటు తన వ్యక్తిగత జీవితంతో తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంది. రెండుసార్లు వివాహం చేసుకుని విడాకులు తీసుకున్న 44 ఏళ్ల అందాల సుందరి తన భర్త అనైతిక సంబంధం గురించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది.
44 ఏళ్ల సుందరి శ్వేతా తివారీ రెండవ భర్త కూడా ఆమెను వదిలేసాడు. ఇప్పుడు కేవలం శ్వేత ఇద్దరు పిల్లలను ఒంటరి తల్లిగా ఉంది.
శ్వేత తన పిల్లలతో కలిసి ఉన్న అనేక ఫోటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంది.
విడాకుల తర్వాత శ్వేత తన ఇద్దరు భర్తలపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ ఆరోపణలు నేటికీ వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
నటి మొదటి వివాహం గురించి మాట్లాడుతూ.. శ్వేత మొదట రాజా చౌదరిని వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంటకు ఒక కుమార్తె ఉంది. కుమార్తె పుట్టిన తర్వాత.. వారి సంబంధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు. చివరికి వారు విడాకులు తీసుకున్నారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో శ్వేతా తివారీ తన మొదటి భర్త గురించి ఒక షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించింది. "రాజా చౌదరి నన్ను ఒకసారి కాదు, చాలాసార్లు మోసం చేశాడు." అతను తనను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాడని నటి ఆరోపించింది.
శ్వేతా తివారీ చెప్పినట్లుగా.. 'నేను మొదటిసారి రాజాను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నప్పుడు.' అతను నాకు క్షమాపణలు చెప్పాడు. మళ్ళీ అలా చేయనని చెప్పాడు, కాబట్టి నేను అతనిని క్షమించాను. కానీ అతను నన్ను మోసం చేస్తూనే ఉన్నాడు" అని నటి చెప్పింది.
తన మొదటి విడాకుల తర్వాత.. శ్వేతా తివారీ అభినవ్ కోహ్లీని రెండవసారి వివాహం చేసుకుంది. కానీ నటి రెండవ వివాహం కూడా ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు. అభినవ్ కోహ్లీ, శ్వేతా తివారీకి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం నటి తన పిల్లలతో ఒంటరిగా సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.