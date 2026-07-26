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Shweta Tiwari on CJP: బొద్దింకల పార్టీకి బాలీవుడ్ నటి పెద్ద సవాలు.."దమ్ముంటే ఆ మంత్రిని రాజీనామా చేయించండి"

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:45 PM IST

Shweta Tiwari Comments on CJP: తన అందంతో, నటనతో ఎంతో మంది బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన బాలీవుడ్ నటి శ్వేతా తివారీ ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది. సోషల్ మీడియాలో గ్లామరస్‌గా కనిపించే ఈ బ్యూటీ తాజాగా రాజకీయాలపై సంచలన కామెంట్స్ చేసింది. నీట్‌ పేపర్‌ లీకేజీపై నిరసనలు చేపట్టిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఓ పెద్ద సవాలు విసిరింది.

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నటి శ్వేతా తివారీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె ధైర్యవంతమైన కామెంట్స్.. నీట్‌ పరీక్ష విధానంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిర్వహించిన నిరసనలపై స్పందించి ప్రజలకు ఓ కొత్త అనుమానాన్ని తట్టిలేపినట్లు అయ్యింది.

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శ్వేతా తివారీ సీజేపీ నిరసనకారులను సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ.. "మీకు నిజంగా విద్యార్థుల పట్ల శ్రద్ధ, ప్రేమ ఉంటే, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) పాలిస్తున్న పంజాబ్‌లో ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ, నియామకాల అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా ఎందుకు నిరసన చేయడం లేదు?" అని ఆమె ప్రశ్నించింది.  

Dharmendra Pradhan resignation3/5

పంజాబ్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ 12వ తరగతి ఇంగ్లీష్ పరీక్ష, పంజాబ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (PSTET), వ్యవసాయ అభివృద్ధి అధికారి (ADO) పరీక్షలు, PSSSB గ్రూప్-బి నియామకాలలో జరిగిన అవకతవకల ఆరోపణలపై పంజాబ్ విద్యాశాఖ మంత్రి హర్‌జ్యోత్ సింగ్ బైన్స్ రాజీనామా చేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. అయితే, ప్రశ్నపత్రం లీక్ కాలేదని ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ ఖండించారు.  

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ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో వెలుగులోకి వచ్చిన శ్వేతా తివారీ, నిరసనల వెనుక ఉన్న రాజకీయాలను బట్టబయలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూ, "పంజాబ్‌లో కూడా విద్యార్థుల పట్ల అన్యాయం జరిగింది. అలాగైతే, అక్కడి విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాను మీరు ఎప్పుడు అడుగుతారు? వారు అక్కడ ఎందుకు పోరాడటం లేదు?" అని సూటిగా ప్రశ్నించింది.  

Sonam Wangchuk hunger strike5/5

కాక్రోచెస్ పార్టీ నాయకుడు, ఆప్ మద్దతుదారు అయిన అభిజీత్ దీప్కేతో సహా పంజాబ్ ప్రభుత్వ మద్దతుదారులకు నటి శ్వేతా తివారీ విసిరిన సవాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, రాజకీయ రంగంలో వేడిని పెంచింది. విద్యార్థుల పేరుతో జరుగుతున్న ఈ రాజకీయ నిరసనల గురించి శ్వేతా వేసిన పదునైన ప్రశ్నకు నిరసనకారులు, ఆప్ నాయకులు ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాలి. 

TAGS:
Shweta Tiwari
Shweta Tiwari on CJP
Dharmendra Pradhan Resignation
Shweta Tiwari on student protest
Dharmendra Pradhan
Sonam Wangchuk hunger strike
Delhi Police protest crackdown
Abhijit Dipke

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