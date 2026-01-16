Sidharth Malhotra Networth: సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా.. ఈ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పుట్టినరోజు ఈరోజు. మొదటగా ఒక యాక్టర్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తన సినీ కెరీర్ను ప్రారంభించిన ఆయన ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో సూపర్ స్టార్ స్టేటస్ ను దక్కించుకున్నారు. సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా పుట్టినరోజు సందర్భంగా అతడి కెరీర్, నెట్వర్త్, రానున్న సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా జనవరి 16వ తేదీన ఈరోజు ఆయన పుట్టిన రోజు. 41 వయసున్న ఈ స్టార్ బాలీవుడ్ యాక్టర్ .మొదటి సినీ రంగంలో యాక్టర్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఆయన హిందీ సినిమాలకు పని చేశారు. ఆ తర్వాత పూర్తిస్థాయిలో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది కూడా ఆయన సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి.
కరణ్ జోహార్ డైరెక్ట్ చేసిన 'మై నేమ్ ఇజ్ ఖాన్' 2010 సినిమాలో ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేశారు. ఆలియా భట్, వరుణ్ ధావన్ తో కలిసి 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 'సినిమాలో నటించారు. అప్పటినుంచి ఆయనను ప్రేక్షకులను మనసులు కట్టిపారేస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి ఓవర్ నైట్ స్టార్ ఐకాన్ అయ్యారు.
ఇటీవల జాన్వీ కపూర్ తో కలిపి 'పరం సుందరి' సినిమాలో కూడా ఆయన నటించారు. ఇక ఈ ఏడాది మే 15వ తేదీన థ్రిల్లర్ మూవీ Vvan సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమ అరుణకుమార్, దీపక్ కుమార్ మిశ్రాలు డైరెక్షన్ చేశారు. ఇందులో తమన్నా భాటియా, శ్వేతా తివారి, దుర్గేష్ కుమార్ కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
ఈ సినిమా ట్రైలర్ కూడా విడుదలైంది. ఇక సిద్ధార్థ మల్హోత్రా నెట్వర్త్ విషయానికొస్తే దాదాపు రూ.105 కోట్లు అని ఒక మీడియా నివేదిక తెలిపింది. ఈయన సినిమాలో మాత్రమే కాదు.. ప్రముఖ బ్రాండ్లు అయిన పూమా, మొవాడో వాచీ, ఇతర బ్రాండ్లకు కూడా ఎండార్స్ చేస్తున్నారు. ఇక సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా పంజాబీ ఫ్యామిలీకి చెందినవారు. ఆయన ఢిల్లీలో పుట్టి పెరిగారు.
తండ్రి సునీల్ మల్హోత్రా ఇండియన్ నేవీ మాజీ కెప్టెన్ గా కూడా పనిచేశారు. ఆయన తల్లి రిమ్మ మల్హోత్రా. సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా బాలీవుడ్ నటీ కియారా అద్వానీని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరికి ఒక కూతురు సరాయా కూడా ఉంది వీరు ప్రముఖ బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్.
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా కార్ కలెక్షన్ విషయానికి వస్తే లగ్జరీ SUVs, బైక్స్ ఉన్నాయి. ల్యాండ్ రోవర్, రేంజ్ రోవర్ రోగ్, మెర్సిడెస్ బెంజ్, ఆడి Q5 తోపాటు లగ్జరీ Maybach కూడా ఉంది. ప్రతిరోజు జిమ్, యోగా కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉంటాడు సిద్ధార్థ మల్హోత్రా.. అదే అతని ఆరోగ్య రహస్యం కూడా.