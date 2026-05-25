/Silk Smitha Funeral Story: చనిపోతే వస్తావా అని అడిగిన సిల్క్ స్మిత.. చివరి కోరిక నెరవేర్చిన తెలుగు హీరో!

Silk Smitha Funeral Story:80లలో దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో సిల్క్ స్మిత ఒక సంచలనం. ఆమె తెరపై కనిపిస్తే ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు పరుగులు పెట్టేవారు. చిన్న పాత్రలతో ప్రారంభమైన ఆమె ప్రయాణం తర్వాత స్టార్ స్థాయికి చేరుకుంది. చిరంజీవి, రజనీకాంత్, బాలకృష్ణ, మోహన్ లాల్ వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించింది. కానీ ఆమె జీవితాంతం మాత్రం చాలా విషాదంగా ముగిసింది.
సిల్క్ స్మిత అసలు పేరు విజయలక్ష్మి. చిన్న వయసులోనే వివాహం జరిగింది. అయితే కుటుంబ సమస్యలు, అత్తింటి ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక చెన్నైకు వెళ్లిపోయింది. అక్కడ మొదట చిన్న పనులు చేస్తూ జీవితం సాగించింది. సినిమాలపై ఆసక్తితో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించింది. క్రమంగా సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ఆమె నటన, డాన్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కారణంగా కొద్ది కాలంలోనే భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించింది. ఒక దశలో దక్షిణాది సినిమాల్లో అత్యంత బిజీ నటిగా మారింది. నిర్మాతలు ప్రత్యేకంగా ఆమె కోసం పాత్రలు రాసేవారని చెబుతారు. అయితే వెలుగుల వెనుక ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం ఒంటరితనంతో నిండిపోయిందని పలువురు చెబుతుంటారు.
1996 సెప్టెంబర్ 23న చెన్నైలోని తన ఇంట్లో సిల్క్ స్మిత మృతిగా కనిపించింది. ఆమె మరణం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనంగా మారింది. పోలీసులు ప్రాథమికంగా అది ఆత్మహత్యగా భావించినట్లు సమాచారం. కానీ ఆమె మరణంపై ఎన్నో అనుమానాలు, పుకార్లు కూడా అప్పట్లో వినిపించాయి.
ఆమె అంత్యక్రియల సమయంలో సినీ పరిశ్రమ నుంచి పెద్దగా ఎవరూ కనిపించలేదని అప్పటి వార్తలు చెబుతున్నాయి. వందల సినిమాల్లో నటించిన నటికి చివరి వీడ్కోలు చెప్పేందుకు కూడా చాలా మంది రాలేదనే విషయం అభిమానులను బాధించింది. ఆమెతో కలిసి పని చేసిన పలువురు ప్రముఖులు కూడా దూరంగా ఉన్నారని అంటారు.
అయితే నటుడు అర్జున్ మాత్రం సిల్క్ స్మిత భౌతికకాయాన్ని చూసేందుకు వెళ్లినట్లు సినీ వర్గాల్లో ఓ కథనం చాలా కాలంగా వినిపిస్తోంది. ఇద్దరూ కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో నటించడంతో మంచి స్నేహం ఏర్పడిందని చెబుతారు. తన జీవితంలో ఎదురైన ఒంటరితనం గురించి సిల్క్ స్మిత అర్జున్తో పంచుకునేదట. “నేను చనిపోతే కనీసం నువ్వైనా వస్తావా?” అని అడిగేదని, అర్జున్ తప్పకుండా వస్తానని చెప్పినట్లు సమాచారం.
తాను ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ అర్జున్ ఆమె చివరి చూపు కోసం వెళ్లారని కొందరు జర్నలిస్టులు కూడా చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ విషయం బయటకు రావడంతో అర్జున్పై చాలా మంది అభిమానులు గౌరవం వ్యక్తం చేశారు. సిల్క్ స్మిత జీవితం తర్వాత బాలీవుడ్లో “డర్టీ పిక్చర్” పేరుతో సినిమా కూడా వచ్చింది. ఆ చిత్రంలో విద్యాబాలన్ నటించింది. ఆ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పటికీ సిల్క్ స్మిత జీవితం గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. ఆమె సినీ ప్రయాణం ఎంత వేగంగా ఎదిగిందో, అంతే వేగంగా ముగిసిపోవడం చాలా మందిని ఇప్పటికీ కలచివేస్తుంది.