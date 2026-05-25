Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Silk Smitha Funeral Story: చనిపోతే వస్తావా అని అడిగిన సిల్క్ స్మిత.. చివరి కోరిక నెరవేర్చిన తెలుగు హీరో!

Silk Smitha Funeral Story: చనిపోతే వస్తావా అని అడిగిన సిల్క్ స్మిత.. చివరి కోరిక నెరవేర్చిన తెలుగు హీరో!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 25, 2026, 03:58 PM IST|Updated: May 25, 2026, 03:58 PM IST

Silk Smitha Funeral Story:80లలో దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో సిల్క్ స్మిత ఒక సంచలనం. ఆమె తెరపై కనిపిస్తే ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు పరుగులు పెట్టేవారు. చిన్న పాత్రలతో ప్రారంభమైన ఆమె ప్రయాణం తర్వాత స్టార్ స్థాయికి చేరుకుంది. చిరంజీవి, రజనీకాంత్, బాలకృష్ణ, మోహన్ లాల్ వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించింది. కానీ ఆమె జీవితాంతం మాత్రం చాలా విషాదంగా ముగిసింది.

Silk Smitha biography1/6

అర్జున్ సర్జా

సిల్క్ స్మిత అసలు పేరు విజయలక్ష్మి. చిన్న వయసులోనే వివాహం జరిగింది. అయితే కుటుంబ సమస్యలు, అత్తింటి ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక చెన్నైకు వెళ్లిపోయింది. అక్కడ మొదట చిన్న పనులు చేస్తూ జీవితం సాగించింది. సినిమాలపై ఆసక్తితో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించింది. క్రమంగా సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.  

Dirty Picture2/6

సిల్క్ స్మిత మరణం

ఆమె నటన, డాన్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కారణంగా కొద్ది కాలంలోనే భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించింది. ఒక దశలో దక్షిణాది సినిమాల్లో అత్యంత బిజీ నటిగా మారింది. నిర్మాతలు ప్రత్యేకంగా ఆమె కోసం పాత్రలు రాసేవారని చెబుతారు. అయితే వెలుగుల వెనుక ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం ఒంటరితనంతో నిండిపోయిందని పలువురు చెబుతుంటారు.  

Telugu hero Arjun3/6

సిల్క్ స్మిత అంత్యక్రియలు

1996 సెప్టెంబర్ 23న చెన్నైలోని తన ఇంట్లో సిల్క్ స్మిత మృతిగా కనిపించింది. ఆమె మరణం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనంగా మారింది. పోలీసులు ప్రాథమికంగా అది ఆత్మహత్యగా భావించినట్లు సమాచారం. కానీ ఆమె మరణంపై ఎన్నో అనుమానాలు, పుకార్లు కూడా అప్పట్లో వినిపించాయి.  

Silk Smitha life story4/6

తెలుగు హీరో అర్జున్

ఆమె అంత్యక్రియల సమయంలో సినీ పరిశ్రమ నుంచి పెద్దగా ఎవరూ కనిపించలేదని అప్పటి వార్తలు చెబుతున్నాయి. వందల సినిమాల్లో నటించిన నటికి చివరి వీడ్కోలు చెప్పేందుకు కూడా చాలా మంది రాలేదనే విషయం అభిమానులను బాధించింది. ఆమెతో కలిసి పని చేసిన పలువురు ప్రముఖులు కూడా దూరంగా ఉన్నారని అంటారు.  

Silk Smitha funeral5/6

డర్టీ పిక్చర్

అయితే నటుడు అర్జున్ మాత్రం సిల్క్ స్మిత భౌతికకాయాన్ని చూసేందుకు వెళ్లినట్లు సినీ వర్గాల్లో ఓ కథనం చాలా కాలంగా వినిపిస్తోంది. ఇద్దరూ కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో నటించడంతో మంచి స్నేహం ఏర్పడిందని చెబుతారు. తన జీవితంలో ఎదురైన ఒంటరితనం గురించి సిల్క్ స్మిత అర్జున్‌తో పంచుకునేదట. “నేను చనిపోతే కనీసం నువ్వైనా వస్తావా?” అని అడిగేదని, అర్జున్ తప్పకుండా వస్తానని చెప్పినట్లు సమాచారం.

Silk Smitha death6/6

సిల్క్ స్మిత బయోగ్రఫీ

తాను ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ అర్జున్ ఆమె చివరి చూపు కోసం వెళ్లారని కొందరు జర్నలిస్టులు కూడా చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ విషయం బయటకు రావడంతో అర్జున్‌పై చాలా మంది అభిమానులు గౌరవం వ్యక్తం చేశారు. సిల్క్ స్మిత జీవితం తర్వాత బాలీవుడ్‌లో “డర్టీ పిక్చర్” పేరుతో సినిమా కూడా వచ్చింది. ఆ చిత్రంలో విద్యాబాలన్ నటించింది. ఆ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పటికీ సిల్క్ స్మిత జీవితం గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. ఆమె సినీ ప్రయాణం ఎంత వేగంగా ఎదిగిందో, అంతే వేగంగా ముగిసిపోవడం చాలా మందిని ఇప్పటికీ కలచివేస్తుంది.

Tags:
Silk Smitha
Silk Smitha last wish
Arjun Sarja
Silk Smitha death
Silk Smitha funeral
Silk Smitha life story
Telugu hero Arjun
Dirty Picture
Silk Smitha biography

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Video: ఠారెత్తిస్తున్న ఎండల వేళ.. ట్యాప్ కింద స్నానం చేస్తు చిల్ అవుతున్న నాగు

Snake Video: ఠారెత్తిస్తున్న ఎండల వేళ.. ట్యాప్ కింద స్నానం చేస్తు చిల్ అవుతున్న నాగు

Snake Video2 min ago
2

తెలంగాణ ప్రజలకు షాకింగ్ న్యూస్..రేషన్ కార్డులను రద్దు చేస్తున్న ప్రభుత్వం..ఎందుకంటే?

Telangana Ration Cards3 min ago
3

Gulmarg ropeway stuck Video: కేబుల్ కార్ సేవల్లో సాంకేతిక లోపం.. గాల్లోనే 300ల మంది

Gulmarg ropeway14 min ago
4

ఏపీ ప్రజలకు పిడుగులాంటి వార్త.. రాబోయే 3 గంటల్లో పిడుగులతో అల్లకల్లోలంగా వాతావరణం!

ap weather34 min ago
5

నెలకు రూ. 2వేల పొదుపు.. 30ఏళ్లలోనే కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్..!!

ppf vs sip48 min ago