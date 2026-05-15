/Silver Contracts: వెండి ధరలు పెరిగినా నో టెన్షన్.. ఇకపై 100 గ్రాములతోనూ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు..MCX కీలక నిర్ణయం!

Silver Contracts: సిల్వర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారికి కమోడిటీ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేసే వారికి మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. జూన్ 1, 2026 నుంచి సిల్వర్ ట్రెడింగ్ లో సరికొత్త మార్పులు తీసురాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు వెండి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో కనీసం కిలో పరిమాణంలో మాత్రమే ట్రేడింగ్ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని 100 గ్రాముల ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులను ఎంసీఎక్స్ లాంచ్ చేస్తోంది. ఎంసీఎక్స్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో చిన్న ఇన్వెస్టర్లకు, రిటైల్ ట్రేడర్స్ కు వెండి మార్కెట్లోకి ప్రవేశించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశం కానుంది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎంసీఎక్స్ జూన్ 1, 2026 నుంచి సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు అమల్లోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సమాచారాన్ని ఎంసీఎక్స్ ఒక సర్క్యులర్ ద్వారా తెలియజేసింది. 100 గ్రాముల వెండి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు జులై 2026, ఆగస్టు 2026, సెప్టెంబర్ 2026, అక్టోబర్ 2026, నవంబర్ 2026తో సహాపలు గడువు నెలల్లో ట్రేడింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొంది.
ఎక్స్చేంజ్ సభ్యులు, క్లయింట్స్ అందరూ కూడా ఎంసీఎక్స్ నిర్దేశించిన ట్రేడింగ్ పారామీటర్లను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. మార్జిన్లు, డెలివరీ, సెటిట్ మెంట్ విధానాల కోసం ఎంసీఎక్స్ సీసీఎల్ జారీ చేసే అప్ డేట్స్ గమించాల్సి ఉంటుందని సూచించింది.
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్నభౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగానే దిగుమతుల బిల్లులు భారీగా పెరిగాయని చెప్పవచ్చు. వీటిని కంట్రోల్ చేసేందుకు ఇటీవల మోదీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని 6శాతం నుంచి 15శాతానికి పెంచిన విషయం తెలిసిందే. అనవసర దిగుమతులను తగ్గిస్తే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారాన్ని మరింత తగ్గించినవారం అవుతామని ప్రభుత్వం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని చెప్పాలి.
అయితే ప్రపంచంలో వెండిని అత్యధికంగా వినియోగించే దేశాల్లో భారత్ కూడా ఉంది. కేవలం ఆభరణాలు, నాణేలు, కడ్డీల రూపంలోనే కాదు.. సోలార్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి పారిశ్రామిక రంగల్లోనూ వెండి వినియోగం భారీగా పెరిగిపోయిందని చెప్పాలి. ఈ తరుణంలోనే ఎంసీఎక్స్ తీసుకువచ్చిన ఈ 100 గ్రాముల కాంట్రాక్టు మార్కెట్లో లిక్విడిటీని పెంచుతుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సైతం భావిస్తున్నారు.
