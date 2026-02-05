English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  BIG BREAKING: హైదరాబాద్‌లో భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. బంగారం కూడానా..!

BIG BREAKING: హైదరాబాద్‌లో భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. బంగారం కూడానా..!

Silver Gold Rate Today
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయాయి. ఒకే రోజు కేజీ వెండి ధర ఏకంగా రూ.20,000 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం వెండి కేజీ ధర సుమారు రూ.3 లక్షల స్థాయికి చేరింది. గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. 
 
ఐదు రోజుల పాటు వరుసగా తగ్గిన ధరలు నిన్న కాస్త పెరిగాయి. కానీ ఆ ఆనందం ఒక్క రోజుకే పరిమితమైంది. ఇవాళ మళ్లీ భారీగా ధరలు పడిపోవడంతో వెండి మార్కెట్‌లో చర్చ మొదలైంది. ఈరోజు ఒక్కరోజు ఏకంగా 20,000 తగ్గి వెండి ధర 3 లక్షలకు చేరుకుంది..

వ్యాపారులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతోనే ఈ తగ్గుదల చోటుచేసుకుంది. గత వారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఆ ప్రభావం భారత మార్కెట్‌పైనా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది

ముఖ్యంగా వెండి విషయంలో ఈ ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. వెండి సాధారణంగా ఎక్కువ హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే లోహం కావడంతో ఇలాంటి పరిస్థితులు తరచూ వస్తుంటాయి.

మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో కూడా వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. కొన్ని సమయాల్లో తొమ్మిది శాతం వరకు పతనం నమోదైంది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు కొంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గత నెలలో కేజీ వెండి ధర రూ.4 లక్షల స్థాయిని దాటడం గమనార్హం. అయితే ఇప్పుడు అదే వెండి ధర రూ.3 లక్షల వరకు పడిపోవడం మార్కెట్‌లో సంచలనంగా మారింది.

హైదరాబాద్‌తో పాటు చెన్నై, బెంగళూరు వంటి దక్షిణాది నగరాల్లోనూ వెండి ధరలు తగ్గాయి. అయితే ప్రాంతాన్నిబట్టి కొద్దిగా తేడాలు ఉన్నాయి. కొందరు కొనుగోలుదారులు ఈ ధర తగ్గుదలని అవకాశంగా తీసుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తూ వెండిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు కొందరు మాత్రం ఇంకా తగ్గవచ్చన్న అంచనాతో వేచి చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బంగారం ధరలు కూడా భారీగా తగ్గనున్నాయి అనే ప్రశ్న అందరిలో నెలకొంది.

నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే..ప్రపంచ రాజకీయ పరిణామాలు, డాలర్ బలహీనత..పెట్టుబడిదారుల లాభాల స్వీకరణ వంటి అంశాలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో స్థిరత్వం కొరవడిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. అందుకే సామాన్యులు మరియు పెట్టుబడిదారులు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో వెండి ధరలు ఎలా మారతాయన్నది ప్రపంచ మార్కెట్ సంకేతాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

