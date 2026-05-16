/Silver Import: నిన్న బంగారం..నేడు వెండి..సిల్వర్ దిగుమతులపై ఆంక్షలు విధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం!

Silver Import In India: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇటీవలే బంగారం దిగుమతులపై సుంకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఇదే క్రమంలో వెండి దిగుమతులపై ఆంక్షలను విధించింది.
వెండి దిగుమతులపై అమలులో ఉన్న స్వేచ్ఛా విధానాన్ని మార్పు చేస్తూ పరిమిత విధానాన్ని అమలు చేస్తూ సవరణలు చేసింది. అందుకు సంబంధించిన తాజాగా ప్రకటనను కేంద్రం తెలియజేసింది.
అయితే వెండి దిగుమతిపై ఈ ఆంక్షలు తక్షణమే అమలులోకి వస్తాయని విదేశఈ వాణిజ్య విభాగ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఓ ప్రకటన నేడు తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో ఆంక్షల విధించిన వస్తువులను దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ప్రభుత్వం జారీ చేసిన లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా పొందాల్సి ఉంటుంది.
ఇటీవలే హైదరాబాద్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బంగారం కొనుగోలుపై పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఏడాది పాటు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం ఆపేయాలని ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పారు.
విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని జాగ్రత్తగా వాడేందుకు వీలుగా బంగారం కొనుగోలుపై ఆంక్షలు విధించగా.. దిగుమతి సుంకాన్ని 5 నుంచి 15కి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ చర్యల్లో భాగంగా ఇటీవలే బంగారం కొనుగోలుపై ఆంక్షలు విధించిన కేంద్రం ఇప్పుడు వెండి దిగుమతిపై కొన్ని పరిమితులను పెట్టింది. బంగారం, వెండి దిగుమతులను నియంత్రించేందుకు వీలుగా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది.