Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Silver Import: నిన్న బంగారం..నేడు వెండి..సిల్వర్ దిగుమతులపై ఆంక్షలు విధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం!

Silver Import: నిన్న బంగారం..నేడు వెండి..సిల్వర్ దిగుమతులపై ఆంక్షలు విధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 16, 2026, 08:42 PM IST|Updated: May 16, 2026, 08:42 PM IST

Silver Import In India: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇటీవలే బంగారం దిగుమతులపై సుంకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఇదే క్రమంలో వెండి దిగుమతులపై ఆంక్షలను విధించింది.

Silver Import In India1/6

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇటీవలే బంగారం దిగుమతులపై సుంకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఇదే క్రమంలో వెండి దిగుమతులపై ఆంక్షలను విధించింది.

Silver Import In India2/6

వెండి దిగుమతులపై అమలులో ఉన్న స్వేచ్ఛా విధానాన్ని మార్పు చేస్తూ పరిమిత విధానాన్ని అమలు చేస్తూ సవరణలు చేసింది. అందుకు సంబంధించిన తాజాగా ప్రకటనను కేంద్రం తెలియజేసింది. 

Silver Import In India3/6

అయితే వెండి దిగుమతిపై ఈ ఆంక్షలు తక్షణమే అమలులోకి వస్తాయని విదేశఈ వాణిజ్య విభాగ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఓ ప్రకటన నేడు తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో ఆంక్షల విధించిన వస్తువులను దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ప్రభుత్వం జారీ చేసిన లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా పొందాల్సి ఉంటుంది. 

Silver Import In India4/6

ఇటీవలే హైదరాబాద్‌లో జరిగిన బహిరంగ సభలో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బంగారం కొనుగోలుపై పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఏడాది పాటు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం ఆపేయాలని ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పారు. 

Silver Import In India5/6

విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని జాగ్రత్తగా వాడేందుకు వీలుగా బంగారం కొనుగోలుపై ఆంక్షలు విధించగా.. దిగుమతి సుంకాన్ని 5 నుంచి 15కి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. 

Silver Import In India6/6

ఈ చర్యల్లో భాగంగా ఇటీవలే బంగారం కొనుగోలుపై ఆంక్షలు విధించిన కేంద్రం ఇప్పుడు వెండి దిగుమతిపై కొన్ని పరిమితులను పెట్టింది. బంగారం, వెండి దిగుమతులను నియంత్రించేందుకు వీలుగా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. 

Tags:
Silver Import
silver import duty India
silver bar import policy
India silver import restrictions
DGFT notification silver
India bullion import rules

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kalvakuntla Kavitha: బండి సంజయ్‌ను బర్తరఫ్ చేయాలి.. ప్రధాని మోదీకి కల్వకుంట్ల కవిత

Kalvakuntla Kavitha: బండి సంజయ్‌ను బర్తరఫ్ చేయాలి.. ప్రధాని మోదీకి కల్వకుంట్ల కవిత

Bandi Bhagirath pocso case4 min ago
2

King Cobra Video: నన్నే టచ్ చేస్తావా..?.. యువతిపై బుసలు కొడుతూ దాడిచేసిన భారీ కింగ్

Snake Video41 min ago
3

Bandi Sanjay: న్యాయవ్యవస్థపై నమ్మకం ఉంది.. బండి భగీరథ్ సరెండర్‌పై కేంద్ర మంత్రి

Bandi Sanjay1 hr ago
4

ఎంపీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మంచి మనసు..ఎస్టీ విద్యార్థులకు విజ్ఞాన్‌లో ఉచితవిద్యకు హామీ!

MP Lavu Sri Krishna Devarayalu1 hr ago
5

Bandi Bhagirath pocso case: పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం.. పోలీసుల ఎదుటలొంగిపోయిన బండి

Bandi Bhagirath pocso case1 hr ago