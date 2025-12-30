English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Silver Investment: వెండి పరుగులు ఆగవు.. ఖర్చులు తగ్గించి.. సిల్వర్‎లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి.. ఇది ఆరంభం మాత్రమే..!!

Silver Investment: 2025వ ఏడాది ఇన్వెస్టర్లకు మర్చిపోయిన సంవత్సరంగా మిగిలిపోనుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏడాదిలో బంగారం, వెండి వంటి లోహాల్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి కాసుల వర్షం కురిసింది. బంగారంతోపాటు పోటీ పడుతూ వెండి దూసుకెళ్లింది. బంగారం కంటే వెండిలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారికి భారీగా లాభాలు వచ్చాయి. అయితే ఇదే దూకుడు 2026లోనూ ఉండనుందా? ఫ్యూచర్ మార్కెట్లో వెండి ధర పడిపోయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో మాత్రం మరింత భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వెండి కిలో ధర రూ. 6లక్షల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వస్తున్నారు. 
 
కాగా ఇటీవల వెండి మార్కెట్‌లో చోటు చేసుకున్న ధరల పెరుగుదల పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 2025 నవంబర్ మొదటి వారంలో కిలో వెండి ధర రూ.1.17 లక్షల నుంచి రూ.1.20 లక్షల మధ్యలో ఉండగా.. అదే వెండి 2025 డిసెంబర్ నాలుగో వారానికి వచ్చేసరికి కిలోకు రూ.2.50 లక్షల స్థాయికి చేరింది. అంటే కేవలం కొన్ని వారాల వ్యవధిలోనే దాదాపు 110 శాతం వరకు వృద్ధి నమోదు అయ్యింది. 

ఈ ధరల పెరుగుదల ఒక్కసారిగా జరిగిన పరిణామం కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, పారిశ్రామిక వినియోగం పెరగడం, డిమాండ్ ఎక్కువవడం వంటి అనేక కారణాలు వెండి ధరను పైకి నెట్టుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాబోయే కొన్ని నెలల పాటు ఈ ట్రెండ్ కొనసాగవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గించుకుని.. పెట్టుబడులను బంగారం,  వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వెండి విషయంలో కొంత హెచ్చుతగ్గులు కనిపించినా,,  మొత్తం మీద ధర పెరుగుదల దిశగానే ప్రయాణిస్తున్నట్టు మార్కెట్ సంకేతాలు చెబుతున్నాయి.

చాలామంది పెట్టుబడిదారులు చిన్నపాటి పతనాలు కనిపించగానే భయపడి అమ్మకాలు చేయడం వల్ల లాభాలను కోల్పోతుంటారు. కానీ వెండి వంటి లోహాల్లో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు ఓపిక చాలా కీలకమని చెప్పాలి. తాత్కాలిక ఒడిదుడుకులకు కంగారు పడకుండా.. దీర్ఘకాలిక దృష్టితో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

ఇటీవల వెండి చూపిన వేగాన్ని చూస్తే.. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని భావించవచ్చు. పరిశ్రమలు, ఇంధన రంగం, గ్రీన్ ఎనర్జీ వంటి విభాగాల్లో వెండి వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో సరఫరా పరిమితంగా ఉండటం కూడా ధరలను పైకి నెట్టే అంశంగా మారుతోంది.

కాబట్టి ప్రస్తుతం పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా, సరైన ప్రణాళికతో బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడులు పెడితే భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఓపిక, అవగాహన, దీర్ఘకాలిక దృష్టి ఉంటే వెండిలో లాభాలు గ్యారంటీగా మారవచ్చు.

