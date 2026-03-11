Silver Investment: కావాలంటే ఒక రోజు తిండి మానేయండి.. సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి..Robert Kiyosaki సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Silver Investment: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడుల గురించి స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు చెప్పే ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి ఇటీవల మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ప్రసిద్ధమైన రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ పుస్తక రచయితగా గుర్తింపు పొందిన ఆయన తరచూ ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడులు, స్టాక్ మార్కెట్ల భవిష్యత్తు గురించి తన అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఇన్వెస్టర్ల ఎలా ఆలోచించాలి? ఎలాంటి రంగాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి? అనే విషయాల్లో ఆయన తరచూ సూచనలు ఇస్తుంటారు.
తాజాగా ఆయన చేసిన ఒక ట్వీట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా ఇరాన్–అమెరికా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెద్ద ప్రభావం పడే అవకాశముందని ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రపంచం త్వరలోనే చరిత్రలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ మార్కెట్ పతనాన్ని చూడవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ హెచ్చరికను తాను చాలా కాలం క్రితమే చేసినట్లు కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు.
తన అభిప్రాయం ప్రకారం రాబోయే కాలంలో ఏర్పడే ఆర్థిక పరిస్థితిని గ్రేట్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ గా పిలిచే అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పారు. 2008లో ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన ఆర్థిక సంక్షోభం ఎలా ప్రభావం చూపిందో, దానికి సమానమైన పరిస్థితులు మళ్లీ ఏర్పడవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు. ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరిగితే అనేక బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలు కూడా దివాలా తీసే పరిస్థితి రావచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు.
ప్రస్తుతం కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికే ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయని, యుద్ధ పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు ఈ సమస్యలను మరింత పెంచుతున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో బ్యాంకుల్లో సేవింగ్స్ రూపంలో డబ్బు ఉంచిన వారికీ ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఆయన సూచించారు. ఆర్థిక సంక్షోభం తీవ్రంగా పెరిగితే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం పడవచ్చని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును ఎలా రక్షించుకోవాలి అనే విషయంపై కూడా ఆయన కొన్ని సూచనలు చేశారు. సాధారణంగా ఆర్థిక అస్థిరత పెరిగినప్పుడు ప్రజలు సంప్రదాయ పెట్టుబడులైన బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల వైపు మళ్లుతారని ఆయన చెప్పారు. అదేవిధంగా క్రిప్టోకరెన్సీల్లో కూడా కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గతంలో కూడా ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభాల సమయంలో పెట్టుబడిదారులు ఇలాంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అనుసరించారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లలో భారీ పతనం సంభవించే అవకాశాన్ని ఆయన మరోసారి ప్రస్తావించారు. అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు జరిగే అవకాశం ఉందని, దాని ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పరిస్థితుల్లో పలు బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశముందని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఈ నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులకు ఆయన ప్రత్యేకంగా వెండిపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. తనకు వ్యక్తిగతంగా వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా ఇష్టమని కూడా ఆయన చెప్పారు. భవిష్యత్తులో వెండి విలువ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశముందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు, భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించే వారు వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలని, అవసరమైతే చిన్న చిన్న ఖర్చులను తగ్గించి అయినా వెండి కొనాలని ఆయన సూచించారు.వెండిలో పెట్టుబడి పెడితే దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారితీసాయి. పెట్టుబడిదారులు కూడా వెండిపై మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇటీవల కాలంలో వెండి పెట్టుబడులపై ఆసక్తి పెరుగుతున్నట్లు మార్కెట్ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండికి సంబంధించిన ఈటీఎఫ్ పథకాలలో పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. చిన్న పెట్టుబడిదారులు కూడా ఈ మార్గం ద్వారా వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో వెండి పెట్టుబడులపై మరింత దృష్టి కేంద్రీకృతం అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
