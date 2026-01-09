English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Silver ETF: వెండిలో పెట్టుబడి ఎలా పెట్టాలి? ధరలు పెరుగుతాయా? సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ స్కీములివే..!!

Silver Investment: ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి (Silver)పై ఆసక్తి ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఒకప్పుడు బంగారానికి మాత్రమే పరిమితమైన పెట్టుబడిదారుల దృష్టి ఇప్పుడు వెండివైపు మళ్లుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం.. వెండి ఇక కేవలం ఆభరణాల లోహం మాత్రమే కాదు, ఆధునిక పరిశ్రమలకు కీలకమైన లోహంగా మారడం. ముఖ్యంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, సోలార్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో వెండి అవసరం రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాలు పర్యావరణ పరిరక్షణపై దృష్టి పెట్టి గ్రీన్ ఎనర్జీని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీలో సోలార్ పవర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో వెండి విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఒక చిన్న సోలార్ సెల్ నుంచీ భారీ సోలార్ ప్లాంట్ వరకు.. అన్నింటికీ వెండి అవసరం. ఫలితంగా సోలార్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ వెండి డిమాండ్ కూడా భారీగా పెరుగుతోంది.  

అదే సమయంలో, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విప్లవం కూడా వెండికి మరింత ప్రాధాన్యం తీసుకొచ్చింది. బ్యాటరీలు, ఛార్జింగ్ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడా వెండి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అమెరికా, యూరప్, చైనా వంటి దేశాలు ఎలక్ట్రిక్ కార్లను పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. దీంతో ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు తమ భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఇప్పటినుంచే వెండి నిల్వలను పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఇది ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్‌ను భారీగా పెంచింది.  

ఈ పెరిగిన డిమాండ్ ప్రభావం వెండి ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గత ఏడాది కాలంలో వెండి ధరలు దాదాపు 160 శాతం వరకు పెరిగాయని మార్కెట్ డేటా చెబుతోంది. అంతేకాదు, ఈ ఏడాదిలో కూడా వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పలు ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇండస్ట్రియల్ అవసరాలు తగ్గే సూచనలు లేవని, అదే సమయంలో సరఫరా పరిమితంగా ఉండటం వెండి ధరలను పైకి నడిపిస్తున్న ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇదికాకుండా, అమెరికా ప్రభుత్వం వెండిని తాజాగా క్రిటికల్ మినరల్ గా ప్రకటించడం కూడా కీలక పరిణామం. భవిష్యత్ టెక్నాలజీలకు వెండి అత్యంత అవసరమని అధికారికంగా గుర్తించడమే దీనికి కారణం. ఈ ప్రకటన తర్వాత వెండి వ్యూహాత్మక లోహంగా మారింది. ఫలితంగా పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం మరింత బలపడింది.

వెండి ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టే వారి సంఖ్య కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. అయితే వెండిలో పెట్టుబడి అనగానే చాలామందికి ముందుగా ఫిజికల్ వెండి కొనడం గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ నేటి ఆధునిక కాలంలో పెట్టుబడికి మరింత సులభమైన, భద్రమైన మార్గం సిల్వర్ ETFలు.

సిల్వర్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (Silver ETFs) స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇవి ఫిజికల్ వెండి ధర ఆధారంగా ట్రేడ్ అవుతాయి. పెట్టుబడిదారులు వెండి యూనిట్లను డీమ్యాట్ అకౌంట్‌లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. భౌతికంగా వెండిని నిల్వ చేయాల్సిన అవసరం లేకపోవడం, పారదర్శకత, లిక్విడిటీ వంటి ప్రయోజనాలు ETFలను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో నిప్పాన్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఎస్‌బీఐ, టాటా, కోటక్, ఆదిత్య బిర్లా, యాక్సిస్, యూటీఐ, మోతిలాల్ ఓస్వాల్ వంటి అనేక సంస్థలు సిల్వర్ ETFలను అందిస్తున్నాయి. వెండి భవిష్యత్ డిమాండ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని, సరైన అవగాహనతో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

