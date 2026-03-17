Silver New Rule: వజ్రాల వెండి ఆభరణాలకు బ్రేక్.. దిగుమతులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!

Silver New Rule: ప్రపంచ మార్కెట్లో వెండి ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు చూపుతున్న సమయంలో.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వెండికి సంబంధించిన దిగుమతి విధానంలో మార్పులు చేస్తూ కొత్త నిబంధనను అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ మార్పులు వెంటనే అమల్లోకి వచ్చి 2026 జూన్ 30 వరకు కొనసాగనున్నాయి.
ఈ నిర్ణయాన్ని Directorate General of Foreign Trade (DGFT) అధికారిక నోటిఫికేషన్ ద్వారా ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా చౌకగా లభించే వజ్రాలు పొదిగిన వెండి ఆభరణాల దిగుమతిపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. ఇంతకుముందు “ఫ్రీ” కేటగిరీలో ఉన్న ఈ ఉత్పత్తులను ఇప్పుడు “రిస్ట్రిక్టెడ్” కేటగిరీకి మార్చడం జరిగింది. అంటే ఇకపై ఈ వస్తువులను నిర్బంధాల్లేకుండా దిగుమతి చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు.
డీజీఎఫ్టీ ప్రకారం, ఈ నిర్ణయం వల్ల సంబంధిత వస్తువుల దిగుమతులు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. పరిశ్రమ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, ముఖ్యంగా ఆసియాన్ దేశాల నుంచి జరిగే వెండి ఆభరణాల దిగుమతులను నియంత్రించడమే ఈ చర్య వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. దేశీయ తయారీదారులకు రక్షణ కల్పించడం కూడా దీనిలో భాగమని భావిస్తున్నారు.
ఇక వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, ఇటీవల మార్కెట్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. All India Sarafa Association సమాచారం ప్రకారం, జాతీయ రాజధానిలో వెండి ధరలు ఒక్కరోజులోనే కిలోకు సుమారు రూ.9,000 తగ్గి రూ.2.56 లక్షల స్థాయికి చేరాయి. అదే సమయంలో కమోడిటీ మార్కెట్లో మరో దృశ్యం కనిపించింది. ఎంసీఎక్స్ లో(MCX)లో వెండి ధరలు దాదాపు 0.99 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.2,59,071 వద్ద ట్రేడయ్యాయి.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయం వెండి దిగుమతులపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. ఒకవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మార్పులు, మరోవైపు దేశీయ విధాన మార్పులు కలిసి వెండి ధరల్లో మరింత అస్థిరతకు దారితీయవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.