Silver Rate Today: కిలో వెండిపై రూ. 2.15లక్షలు డౌన్.. ఏప్రిల్ 3వ తేదీ ధరలివే..!!

silver price crash: బులియన్ మార్కెట్‌లో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. గురువారం ఉదయం ఇరాన్ యుద్ధంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన సమాచారం వెండి ఇన్వెస్టర్లకు కోలుకోలేని షాక్ ఇచ్చింది. అమెరికా సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలు దాదాపు నెరవేరాయని.. రాబోయే రెండు మూడు వారాల్లో కీలక చర్యలు తీసుకోబోతున్నామని ట్రంప్ ప్రకటించడంతో మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి రాజ్యమేలింది. ఈ ప్రభావంతో మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ధరలు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కుప్పకూలాయి.
గురువారం ట్రేడింగ్‌లో వెండి ధరలు కిలోకు ఏకంగా రూ. 18,000 (సుమారు 7%) మేర క్షీణించి రూ. 2,24,500 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగింది. వెండి ధర 5.20 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $72.108 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ భారీ పతనం వెండి ఈటీఎఫ్‌లపై  కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది, అవి ఏకంగా 5% మేర నష్టపోయాయి.

వెండి ధర తన రికార్డు గరిష్ట స్థాయిల నుండి ఎంతగా పడిపోయిందో చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.  కిలో వెండి ధర గతంలో రూ. 4.39 లక్షల మార్కును తాకి రికార్డు సృష్టించింది. నేడు అది రూ. 2.24 లక్షల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

తన ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయి నుండి వెండి ఏకంగా రూ. 2.15 లక్షలు పడిపోవడం గమనార్హం. అంటే కేవలం కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే వెండి విలువ దాదాపు సగానికి పడిపోయింది.

ట్రంప్ ప్రకటన తర్వాత మార్కెట్ సెంటిమెంట్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకవైపు ముడి చమురు ధరలు $107 దాటి భయపెడుతుండగా, మరోవైపు డాలర్ విలువ పెరగడం వెండిపై ఒత్తిడి తెచ్చింది. యుద్ధం ముగింపుపై స్పష్టత లేకపోవడం మరియు రాబోయే వారాల్లో అమెరికా తీసుకోబోయే  కీలక చర్యల పై నెలకొన్న ఉత్కంఠ ఇన్వెస్టర్లను వెండి విక్రయాల వైపు మళ్లించింది. దీనికి తోడు జనవరి 2026లో గరిష్ట స్థాయిలను చూసిన ఇన్వెస్టర్లు, ఇప్పుడు భారీగా లాభాల స్వీకరణకు పాల్పడటం కూడా వెండి పతనానికి ప్రధాన కారణమైంది.

ప్రస్తుతానికి వెండి ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్‌లో అస్థిరత ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ట్రంప్ తదుపరి అడుగులు, ఇరాన్ పరిణామాల ఆధారంగా వెండి ధరలు మళ్లీ పుంజుకుంటాయా లేదా అన్నది వేచి చూడాలి. వెండిలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఈ భారీ పతనం ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా కనిపిస్తోంది.

