Silver Rate Today: వెండి మెరుపులు ఉండవా? కిలోపై ఏకంగా రూ. 1.86లక్షలు డిస్కౌంట్.. నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Silver Rate Today: భారత బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు అంతుచిక్కని రీతిలో మారుతూ ఇన్వెస్టర్లకు షాకిస్తూ.. కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తున్నాయి. 2026 సంవత్సరం ఆరంభంలో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించిన వెండి.. ఇప్పుడు కొనుగోలుదారులకు ఊహించని వరంగా మారింది.
ఎందుకంటే సరిగ్గా రెండు నెలల క్రితం.. అంటే 2026 జనవరిలో వెండి ధరలు చారిత్రాత్మక గరిష్టాలను తాకాయి. జనవరి 1న కిలోకు రూ. 2,38,000 వద్ద ప్రారంభమైన ధర.. నెలాఖరు నాటికి అనూహ్యంగా రూ. 4,10,000 మార్కును కూడా దాటేసింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధ భయం, పారిశ్రామికంగా పెరిగిన డిమాండ్ వెండిని బంగారం కంటే ఖరీదైనదిగా మార్చేశాయి.
అయితే నేడు మార్చి 24, 2026 పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. అప్పట్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయిన వెండి ధరలు.. ఇప్పుడు అంతే వేగంతో నేలవైపు తొంగి చూస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,23,500 వద్ద పలుకుతోంది.
కేవలం 60 రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో వెండిపై దాదాపు రూ. 1.86 లక్షల మేర ధర తగ్గడం విశేషం. జనవరిలో గరిష్ట ధరల వద్ద వెండిని కొనుగోలు చేసిన ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు భారీ నష్టాల్లో ఉండగా.. కొత్తగా వెండి ఆభరణాలు లేదా కడ్డీ కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ భారీ పతనానికి కారణం ఏంటి? అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండి సరఫరా మెరుగుపడటం, చమురు ధరలు కొంత స్థిరపడటం, ఇన్వెస్టర్లు తమ లాభాలను వెనక్కి తీసుకోవడం వంటి అంశాలు ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం వల్ల కూడా విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో వెండి దుకాణాలు ఇప్పుడు కస్టమర్లతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా? లేక మళ్లీ పెరుగుతాయా? అన్న సందిగ్ధంలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత రేట్లు సామాన్యులకు కొంత ఊరటనిస్తున్నాయి.
