Silver Price Today: భారీగా పతనమైన సిల్వర్.. కిలో వెండి ధర రూ. 67వేలు డౌన్.. నేడు మార్చి 31వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Silver Price Today:  2026 మార్చి నెల భారత బులియన్ మార్కెట్ చరిత్రలో అత్యంత అస్థిరమైన నెలగా నిలిచిపోనుంది. నెల ప్రారంభంలో చుక్కలనంటిన ధరలు, నెల ఆఖరికి వచ్చేసరికి పాతాళానికి పడిపోయాయి. బంగారం ధర తులంపై సుమారు రూ. 22,000, వెండి ధర కిలోపై ఏకంగా రూ. 67,000 మేర తగ్గడం మార్కెట్ వర్గాలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
మార్చి నెల ప్రారంభంలో (మార్చి 2న) 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,70,000 వద్ద రికార్డు స్థాయిని తాకింది. అయితే, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, అమ్మకాల ఒత్తిడి కారణంగా మార్చి 30 నాటికి అది రూ. 1,47,300కు పడిపోయింది.

వెండి పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. మార్చి 2న కిలో వెండి రూ. 2,97,000 వద్ద ఉండగా, నెల ఆఖరికి అది రూ. 2,30,000 స్థాయికి చేరింది. అంటే దాదాపు 16 శాతం పతనం నమోదైంది. ఇది గత దశాబ్ద కాలంలోనే అతిపెద్ద తగ్గుదలగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పతనానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే: డాలర్ విశ్వరూపం: అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అమెరికా డాలర్ అనూహ్యంగా బలపడటంతో బంగారంపై పెట్టుబడులు తగ్గాయి.  అమ్మకాల ఒత్తిడి: గరిష్ట ధరల వద్ద ఇన్వెస్టర్లు భారీగా లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) దిగడంతో ధరలు వేగంగా పడిపోయాయి. ప్రపంచ మార్కెట్ సంకేతాలు: స్పాట్ గోల్డ్ ధరలు ఔన్సుకు $4,530 వద్ద ఊగిసలాడుతుండటం మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసింది.

రూపాయి పతనం.. ధరలకు అండ! దేశీయంగా రూపాయి విలువ డాలర్‌తో పోలిస్తే 95 మార్కును దాటడం వల్ల దిగుమతి చేసుకునే లోహాలు ఖరీదైనవిగా మారాయి. ఒకవేళ రూపాయి ఇంతలా బలహీనపడకపోయి ఉంటే, బంగారం ధరలు ఇంకా దారుణంగా పడిపోయేవి. రూపాయి పతనం ధరల తగ్గుదలను కొంతమేర అడ్డుకుని మార్కెట్‌కు మద్దతునిచ్చింది.

పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఆశాకిరణం: నెల చివరలో ధరలు భారీగా తగ్గడంతో నగల వ్యాపారులు, సామాన్య ప్రజలు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కారణంగా భౌతిక బంగారానికి డిమాండ్ పెరగడంతో, నెల చివరి రోజుల్లో ధరలు స్వల్పంగా కోలుకున్నాయి.

ఇలాంటి భారీ పతనం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఒక గొప్ప అవకాశమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే, మార్కెట్‌లో ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నందున, ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.

