Silver Rate Today: వెండి ధరల మహాపతనం..ఒక్క రోజే రూ. 10వేలు పడిపోయిన సిల్వర్.. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ గురువారం ధరలివే..!!

Silver Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణుగుతాయని.. శాంతి చర్చలు ఫలిస్తాయని యావత్ ప్రపంచం ఆశగా ఎదురుచూసింది. కానీ.. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజా ప్రసంగం ఆ ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. యుద్ధం మరో రెండు మూడు వారాలు కొనసాగుతుందని.. అవసరమైతే ఇరాన్ ఇంధన కేంద్రాలను ధ్వంసం చేస్తామని ఆయన చేసిన హెచ్చరికలు మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచాయి. ఈ గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోవడంతో వెండి ధరలు పాతాళానికి పడిపోయాయి.
సాధారణంగా యుద్ధ సమయంలో లోహాల ధరలు పెరగాలి. కానీ ఈసారి సీన్ రివర్స్ అయింది. ట్రంప్ ప్రసంగం ప్రారంభమైన కొద్ది సేపటికే వెండి మార్కెట్ భారీ పతనాన్ని చవిచూసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్: గ్లోబల్ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్సుకు $73 మార్కు నుండి వేగంగా $72.4కి పడిపోయింది.
దేశీయ మార్కెట్ అంతర్జాతీయ పతనానికి అనుగుణంగా మన దేశంలో కూడా వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. నిన్నటి వరకు కిలో వెండి ధర రూ. 2.45 లక్షల పైచిలుకు ఉండగా, నేడు అది ఏకంగా రూ. 2,34,390కి పడిపోయింది. అంటే ఒక్క రోజులోనే సుమారు రూ. 10,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గుదల కనిపించడం గమనార్హం.
అనిశ్చితి, లాభాల స్వీకరణ: యుద్ధం ముగింపుపై స్పష్టత వస్తుందని భావించిన ఇన్వెస్టర్లు, ట్రంప్ ప్రసంగం తర్వాత నిరాశకు గురయ్యారు. దీంతో ముందే లాభాలను వెనక్కి తీసుకోవడం మేలని భావించి భారీగా అమ్మకాలు జరిపారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యల తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ బలపడింది. డాలర్ పెరిగితే సాధారణంగా వెండి, బంగారం వంటి లోహాల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి.
ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటడం కూడా లోహాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపింది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవచ్చని, తద్వారా బాండ్ యీల్డ్స్ పెరుగుతాయని ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తున్నారు. అందుకే రాబడి లేని వెండి వైపు కాకుండా బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ప్రస్తుతానికి వెండి ధరల్లో కనిపిస్తున్న ఈ తగ్గుదల కేవలం సాంకేతిక ప్రతిచర్య మాత్రమే కాదు.. ఇది పూర్తిస్థాయి భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామం. రాబోయే రోజుల్లో వెండి కదలికలు పూర్తిగా ఇరాన్ యుద్ధ వార్తలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ట్రంప్ తన తదుపరి ప్రకటనలో శాంతి చర్చల గురించి ప్రస్తావిస్తే ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చితే మళ్లీ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకవచ్చు.
ప్రస్తుత పెళ్లిళ్ల సీజన్ లో వెండి ఆభరణాలు లేదా వస్తువులు కొనాలనుకునే వారికి ఈ పతనం ఒక గొప్ప అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. కిలోకు రూ. 10 వేలకు పైగా తగ్గడం అనేది సామాన్య వినియోగదారులకు పెద్ద ఊరట.