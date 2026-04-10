Silver Price Crash: గత కొన్ని రోజులుగా చుక్కలను తాకిన వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర ఏకంగా కుప్పకూలిపోయింది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముంగిట, వెండి నగలు లేదా వస్తువులు కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పాలి. ఒక్క రోజులోనే వెండి ధరలో భారీ పతనం నమోదు కావడంతో సామాన్యులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.
ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ నివేదిక ప్రకారం.. వెండి ధరలు ఏకంగా 3.10శాతం మేర పడిపోయాయి. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ. 2.51 లక్షల వద్ద ఉండగా, నేడు ఏకంగా రూ. 7,800 తగ్గి, అన్ని పన్నులతో కలిపి రూ. 2,43,200 కు చేరింది. పారిశ్రామికంగా డిమాండ్ తగ్గడం ఒక కారణమైతే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకుంటున్న పెను మార్పులు వెండిని పతనం దిశగా నెట్టాయి.
బంగారం, వెండి ధరల్లో ఈ ఊగిసలాటకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలే ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇరాన్పై ఆయన ఇచ్చిన హెచ్చరికలు, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై నెలకొన్న అనిశ్చితి ఇన్వెస్టర్లలో భయాన్ని పెంచాయి.
పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు తమ లాభాలను స్వీకరిస్తూ (Profit Booking), బంగారం, వెండి అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా మార్కెట్లో సప్లై పెరిగి ధరలు దిగివస్తున్నాయి.
మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం ఎక్కువ కాలం నిలవదనే భయాలు మార్కెట్లో నెలకొన్నాయి. హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ అనలిస్ట్ సౌమిల్ గాంధీ విశ్లేషణ ప్రకారం.. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత భయాలు, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి కారణంగా పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఇది వెండి ధరపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచింది.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ఔన్సుకు సుమారు $74 వద్ద ట్రేడవుతోంది. శుక్రవారం వెలువడనున్న యూఎస్ సీపీఐ (ద్రవ్యోల్బణం) డేటాపైనే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది.
ఒకవేళ ఉద్రిక్తతలు మళ్ళీ పెరిగితే, వెండి మళ్ళీ కిలో రూ. 3 లక్షల దిశగా పరుగులు పెట్టినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. కాబట్టి, వెండి కొనాలనుకునే వారు ఈ ధరల పతనం సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఉత్తమమని ఆర్థిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.