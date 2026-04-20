  • Silver Rate: త్వరలోనే కిలో వెండి ధర రూ. 1లక్ష.. ఇరాన్ అమెరికా యుద్ధం వేళ.. వెండి మార్కెట్లో పెను ప్రకంపనలు..!!

Silver Rate: త్వరలోనే కిలో వెండి ధర రూ. 1లక్ష.. ఇరాన్ అమెరికా యుద్ధం వేళ.. వెండి మార్కెట్లో పెను ప్రకంపనలు..!!

Silver Price Crisis: బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. అయితే గత మూడు నెలల క్రితం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా లక్షా 80వేల వరకు చేరుకుంది. వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ. 4లక్షల పైగానే పలికింది. అయితే అక్కడి నుంచి బంగారంతోపాటు వెండి ధరలు కూడా నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.50వేలు పలుకుతుండగా.. కిలో వెండి ధర రూ. 2.40లక్షలు పలుకుతుంది. ఏప్రిల్ 20వ తేదీన కిలో వెండి ధరపై ఏకంగా రూ. 5వేల వరకు తగ్గింది. అయితే బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా భారీ లాభాలను ఇస్తుందనుకున్న ఇన్వెస్టర్లకు ఇప్పుడు బులియన్ మార్కెట్ కోలుకోలేని షాక్ ఇస్తోంది. 
 
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల ఫలితంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడుతున్నాయి. యుద్ధ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే బంగారం ధర రూ. 1.30లక్షలకు వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు కిలో వెండి ధర 2.40లక్షలు పలుకుతుంది. వెండి ధర కూడా భారీగా పడిపోతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. కిలో వెండి ధర లక్షకు చేరుకుంటుందా? మార్కెట్ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో చూద్దాం.

ఇరాన్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. దీంతో అంతర్జాతీయ కమోడిటీ మార్కెట్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఒకరకమైన భయాందోళనలు నెలకున్నాయి. దీనిని ఆర్థిక పరిభాషలో పానిక్ సెల్లింగ్ అంటారు. ఇరాన్ అమెరికా యుద్ధం గనుక ముదిరినట్లయితే.. అంతర్జాతీయంగా పారిశ్రామిక రంగం భారీగా కుంటుపడుతుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.   

వెండి అనేది కేవలం ఆభరణాలకే కాదు.. పారిశ్రామిక అవసరాలకు, ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్, ఇతర పరిశ్రమల్లో దీన్ని ముడిసరుకుగా వాడుతుంటారు. యుద్ధం వల్ల ఈ పరిశ్రమలు ఆగిపోతాయని భావించి బడా ఇన్వెస్టర్లు తమ వద్ద ఉన్న వెండిని విక్రయించేందుకు పోటీ పడుతారు. దీని ప్రభావంతో ఇంట్రాడేలో వెండి భారీగా కుప్పకూలుతుంది. ఇది మార్కెట్ చరిత్రలోనే ఒక సంచలనంగా మారే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. 

అయితే కిలో వెండి ధర లక్షకు పడిపోతుందా అనే ప్రశ్నకు ప్రముఖ కమోడిటి ఎక్స్ పర్ట్, కేడియా అడ్వైజరీ అధినేత అజయ్ కేడియా ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఒక కీలక విశ్లేషణ చేశారు. అంటే బంగారం ధరలు లక్షకు దగ్గరగా వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అంటే వెండి ధర ప్రస్తుతం భారీగా పడిపోతున్నప్పటికీ అది కిలో ధర రూ. 1.75 నుంచి రూ. 1.90 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. 

ఒకవేళ యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చి.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాంద్యం వస్తే ధర ఏకంగా లక్షకు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే మార్కెట్ మూడు ప్రస్తుతం ప్రతికూలంగా ఉండటంతో ఏ చిన్న వార్త అయినా ధరను మరింత కిందికి నెట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుందంటున్నారు. అయితే సిల్వర్ లో ఒడిదుడుకులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక్కోసారి రోజులోనే వేలాది రూపాయలు కుప్పకూలడం.. లేదంటే భారీగా పెరగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి చిన్న పెట్టుబడిదారులు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. 

మార్కెట్ తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్న తరుణంలో కంగారు పడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వెండి ధర తక్కువగా ఉంది కదా అని మీ దగ్గరున్న మొత్తం డబ్బును ఒకేసారి వెండిపై పెట్టకపోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ధర ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉందేమో అని గమనించాలని సూచిస్తున్నారు. మీరు దీర్ఘకాలికంగా సిల్వర్ పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే సిప్ పద్దతిలో నేదా ప్రతి నెలా లేదా ధర తగ్గినప్పడుల్లా కొంచెం కొంచెం కొనడం సేఫ్ గా ఉంటుందంటున్నారు.  వెండి ధరలు స్వల్పకాలంలో పడిపోయినట్లు కనిపించినా, 2026 చివరి నాటికి వెండి మళ్లీ తన పూర్వ వైభవాన్ని పొందే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

