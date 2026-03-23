Silver Price Drop India: వెండి ధర షాకింగ్ పతనం.. కేజీపై ఏకంగా రూ. 70,000 డిస్కౌంట్.. నేటి రేట్లు ఇవే..!!

Silver Price Drop India: బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతూ సామాన్యులకు షాక్ ఇచ్చిన వెండి ధరలు, ఇప్పుడు చుక్కల నుంచి నేలకు దిగివస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడిన ఆర్థిక కుదుపులు.. డాలర్ బలం పెరగడంతో వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా కుప్పకూలాయి. కేవలం ఈ ఒక్క మార్చి నెలలోనే కేజీ వెండిపై దాదాపు 70 వేల రూపాయల వరకు ధర తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను, సామాన్యులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
నేటి వెండి ధరలు (మార్చి 23, 2026 నాటికి): దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో వెండి ధరలు భారీగా క్షీణించాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం: ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు: ఈ నగరాల్లో ఒక కిలో వెండి ధర సుమారు ₹2,44,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెండి ధర కేజీకి ₹2,49,900 వద్ద ఉంది.
భారీ పతనం: మార్చి నెల ప్రారంభంలో కేజీ వెండి ధర గరిష్టంగా ₹3,15,000 వరకు వెళ్ళింది. కానీ, నేడు అది ₹2.44 లక్షలకు పడిపోయింది. అంటే కేవలం మూడు వారాల వ్యవధిలోనే కేజీపై సుమారు ₹70,000 మేర తగ్గింది.
ఎందుకీ భారీ పతనం? వెండి ధరలు ఇంతలా పడిపోవడానికి వెనుక కొన్ని కీలక కారణాలు ఉన్నాయి: అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయం: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఇప్పట్లో తగ్గించబోమని సంకేతాలు ఇవ్వడంతో డాలర్ విలువ పెరిగింది. ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లు వెండి నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. ప్రాఫిట్ బుకింగ్: గతంలో తక్కువ ధరలో కొన్నవారు, ధరలు పెరగడంతో ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున విక్రయాలు (Selling) చేస్తున్నారు. దీనివల్ల మార్కెట్లో వెండి సరఫరా పెరిగి ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
పారిశ్రామిక డిమాండ్: వెండిని కేవలం ఆభరణాలకే కాకుండా సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల్లో ఎక్కువగా వాడతారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్త పారిశ్రామిక రంగంలో నెమ్మదించిన డిమాండ్ కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపింది.
కొనుగోలుదారులకు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్: సాధారణంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్లో వెండి వస్తువులు, వెండి పళ్ళాలు లేదా కానుకలు కొనడానికి చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతారు. ధరలు భారీగా తగ్గిన ప్రస్తుత తరుణం వారికి ఒక గొప్ప అవకాశం. వెండి కేజీపై రూ. 70 వేల వరకు తగ్గిందంటే అది సామాన్య విషయం కాదు. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత తగ్గుతాయా లేదా ఇక్కడితో ఆగుతాయా అన్నది అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి, వెండి ఆభరణాలు లేదా కాయిన్స్ కొనాలనుకునే వారు ఈ తగ్గింపును సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఉత్తమం.