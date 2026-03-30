Silver Rate Today: యుద్ధం నీడలో బులియన్ మార్కెట్.. భారీగా పడిపోయిన వెండి ధరలు.. మార్చి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: నేడు మార్చి 30, సోమవారం నాడు వెండి ధరలు కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బతిన్నాయి. కిలో వెండి ధర రూ. 2,36,374 నుండి ఒక్కసారిగా సుమారు 4వేల రూపాయలు పతనమై రూ. 2,32,703 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ ఏడాదిలోనే అత్యంత కనిష్టంగా 2 లక్షల దిగువకు పడిపోయిన వెండి, ఇటీవలే కోలుకుంటున్నట్లు కనిపించినా.. తాజా అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో మళ్ళీ కరెక్షన్ బాట పట్టింది. యుద్ధ వార్తల నేపథ్యంలో వెండి ధరలు 'బుడిబుడి అడుగులు' వేస్తూ పెరగడం, మళ్ళీ అదే స్థాయిలో పడిపోవడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
ట్రంప్ ప్రకటనలు - పెంటగాన్ వ్యూహాలు: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, వైట్ హౌస్ వర్గాల నుంచి వస్తున్న పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలు మార్కెట్‌ను అయోమయంలో పడేస్తున్నాయి. ఒకపక్క యుద్ధం ముగించాలని చూస్తున్నట్లు సంకేతాలు ఇస్తూనే, మరోపక్క ఇరాన్ లోకి సేనలను పంపే ప్రణాళికలు పెంటగాన్ సిద్ధం చేస్తోందని 'వాషింగ్టన్ పోస్ట్' వార్తలు వెలువరించడం ధరలపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. 

పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తామని చెప్పినా, ఇరు పక్షాల మధ్య దాడులు ఆగకపోవడం బులియన్ మార్కెట్‌ను ఒడిదుడుకులకు లోనుచేస్తోంది. రష్యా తన బంగారు నిల్వలను నగదుగా మార్చుకోవడం (Liquidity) కూడా ఈ పతనానికి తోడైంది.

భారత్‌పై ఇంధన సెగ: మధ్యప్రాచ్యం యుద్ధరంగంగా మారడంతో భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఇరాన్ 'హర్ముజ్ జలసంధి'ని మూసివేయడంతో నౌకల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల సమీపంలో ఉండటంతో దేశంలో గ్యాస్ మరియు ఇంధన కొరత భయాలు కనిపిస్తున్నాయి.

నిపుణులు ఏమంటున్నారు? ప్రస్తుత ధరల తగ్గుదల తాత్కాలికమేనని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కేడియా అడ్వైజరీ అధినేత అజయ్ కేడియా మాట్లాడుతూ, "త్వరలోనే బంగారం, వెండి తమ పాత రికార్డులను బద్దలు కొట్టి కొత్త గరిష్టాలను తాకుతాయి" అని అంచనా వేశారు. అలాగే ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు జిగర్ త్రివేది ప్రకారం, రూపాయి విలువ పరంగా ఆల్-టైమ్ హైలు చూడకపోయినా, బులియన్ విభాగంలో 'బుల్లిష్ సెంటిమెంట్' (ధరల పెరుగుదల ధోరణి) కొనసాగే అవకాశం ఉంది. యుద్ధం తర్వాత చమురు ధరలు సర్దుబాటు అయినా, బంగారం మరియు వెండి మాత్రం అంత సులభంగా తగ్గవని, భవిష్యత్తులో ఇవి 'కొండెక్కడం' ఖాయమని మార్కెట్ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Gold Rate Today: మరోసారి కుదేలయిన పసిడి ధరలు.. మార్చి 30వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇవే..!!