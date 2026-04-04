Silver Rate Today: వెండిలో మరోసారి భారీ కుదుపులు.. నేడు ఏప్రిల్ 4వ తేదీ శనివారం ధరలు..!!


Silver Rate Today: బంగారం ధరలు అస్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, వెండి మాత్రం కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరటనిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్న వెండి ధరలు, తాజాగా అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో వెండి ధర భారీగా తగ్గడం విశేషం. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ నాటి తాజా వెండి ధరలు  చూద్దాం.
గత వారం రోజులుగా వెండి ధరలు సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు వెళ్లాయి. అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాల వల్ల నిన్న ఒక్కరోజే కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ. 10,000 మేర ధర తగ్గింది. ఈ భారీ పతనం తర్వాత, నేడు (ఏప్రిల్ 4) వెండి ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

నేడు ప్రధాన నగరాల్లో వెండి ధరలు (1 కిలో): హైదరాబాద్: రూ. 2,55,000 విజయవాడ: రూ. 2,55,000 విశాఖపట్నం: రూ. 2,55,000 ఢిల్లీ: రూ. 2,46,000 ముంబై: రూ. 2,46,000

అంతర్జాతీయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ మీద చేసిన వ్యాఖ్యలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల డాలర్ బలపడింది. డాలర్ ఇండెక్స్ పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు వెండిపై పెట్టుబడులను తగ్గించి బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

 దీనివల్ల వెండిపై అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. ఏప్రిల్ 2న అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి రేటు పడిపోవడంతో దాని ప్రభావం నేడు దేశీయ మార్కెట్‌లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. వెండి సామాన్లు, కానుకలు కొనాలనుకునే వారికి ఈ రూ. 10,000 తగ్గింపు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. అయితే, అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న నేపథ్యంలో ధరలు ఎప్పుడు ఎలా మారుతాయో ఊహించడం కష్టం. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ధరలు తగ్గినప్పుడే కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకం.

Silver Price Drop Today Hyderabad Silver Rate 4th April 2026 Silver price per kg Why Silver Rates Decreasing Best Time to Buy Silver Silver price Market news

Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ పతనం.. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!