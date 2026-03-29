Silver Price Drop Today: రికార్డుల నుంచి కిందికి.. వెండి ధరల్లో భారీ మార్పు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలు ఇవే..!!

Silver Price Drop Today: గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతూ వచ్చిన వెండి ధరలు, నేడు మార్చి 29, 2026 ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం వెండి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపాయి. గత వారం రోజులుగా కిలో వెండి ధర భారీ స్థాయికి చేరుకోగా, నేడు నమోదైన పతనం సామాన్యులకు. పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం వెండిని కొనుగోలు చేసే వారికి పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.
ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణాలు: వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు, ఇతర కరెన్సీల ద్వారా వెండి కొనుగోలు చేయడం ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గి ధరలు పడిపోతాయి.
రెండవది, ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం ముగిసే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయన్న వార్తలతో ముడి చమురు. లోహాల మార్కెట్లలో అనిశ్చితి తగ్గింది. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే వెండి నుండి ఇన్వెస్టర్లు తమ నిధులను వెనక్కి తీసుకోవడం కూడా ఈ పతనానికి కారణమైంది.
ప్రధాన నగరాల్లో వెండి ధరలు : దేశవ్యాప్తంగా వెండి ధరల్లో సుమారు ₹5,000 వరకు తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. నేటి ఉదయం గణాంకాల ప్రకారం: హైదరాబాద్ , విజయవాడ: నిన్నటి వరకు ₹2,50,000 పైన ఉన్న కిలో వెండి ధర, నేడు ₹2,45,000 కి చేరుకుంది. చెన్నై , కేరళ: ఇక్కడ కూడా వెండి ధర ₹2,45,000 వద్ద స్థిరపడింది. ఢిల్లీ, ముంబై: ఉత్తరాది నగరాల్లో వెండి ధర కొంత తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ కిలో వెండి ₹2,40,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
పారిశ్రామిక రంగానికి మేలు: వెండి కేవలం ఆభరణాలకే పరిమితం కాదు. ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్ తయారీ, వైద్య రంగంలో వెండిని విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. ధరలు తగ్గడం వల్ల ఈ రంగాల్లో తయారీ వ్యయం కొంత మేర తగ్గే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీదారులకు ఇది సానుకూల అంశం.
వెండి ధరలు ఇప్పుడిప్పుడే తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. అయితే, మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ మేఘాలు పూర్తిగా తొలగిపోతే ధరలు మరికొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది. వెండిని ఒక పెట్టుబడిగా చూడాలనుకునే వారు, ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా లేదా అన్నది గమనిస్తూ సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
