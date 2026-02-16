Silver Rate Today: వెండి కొనేవాళ్ళకి సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. 15000 తగ్గిన వెండి ధర..!

Silver Rate Changes
ఇవాళ వెండి కొనుగోలుదారులకు నిజంగా శుభవార్త లాంటిది ఎదురైంది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయింది. ఉదయం వరకు స్థిరంగా ఉన్న వెండి రేటు, సాయంత్రానికి ఏకంగా రూ.15,000 తగ్గింది. దీంతో కేజీ వెండి ధర రూ.2,65,000కు చేరింది. ఇటీవల రోజుల్లో వెండి ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొనుగోలుదారులు కొంత వెనకడుగు వేయగా, ఇప్పుడు ధర తగ్గడంతో మళ్లీ మార్కెట్లో చలనం కనిపిస్తోంది.
బంగారం ధరలతో పోలిస్తే వెండి ధరలు ఎక్కువగా ఊగిసలాడుతూ ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం, డాలర్ విలువ, పరిశ్రమల డిమాండ్, దేశీయ కొనుగోళ్లు వంటి అంశాల వల్ల వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా వెండి ధరలు కొంత తగ్గడం, అలాగే దేశీయంగా పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు లేకపోవడం వల్ల ఈ ధర తగ్గుదల జరిగిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
ఇక బంగారం విషయానికి వస్తే, ఇవాళ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,56,440గా కొనసాగుతోంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,43,400గా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండటం వల్ల కొనుగోలుదారులు పరిస్థితిని గమనిస్తూ ఉన్నారు.
పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సీజన్ దగ్గర పడుతుండటంతో వెండి, బంగారం మీద ఆసక్తి మళ్లీ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వెండి పాత్రలు, పూజా సామాగ్రి, ఆభరణాల కొనుగోలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు వెండి ధర తగ్గడంతో సామాన్యులకు కొంత ఊరట కలిగింది. చిన్న పెట్టుబడిగా వెండిలో డబ్బు పెట్టాలని భావిస్తున్నవారికి ఇది మంచి అవకాశం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చు. దీనికి కారణం స్థానిక పన్నులు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చులు, డిమాండ్ ఆధారంగా రేట్లు మారడం. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక బులియన్ మార్కెట్ లేదా జ్యువెలర్ వద్ద తాజా ధరలు తెలుసుకోవడం మంచిది.
మొత్తానికి.. ఇవాళ వెండి ధరల్లో వచ్చిన ఈ భారీ తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు, పెట్టుబడిదారులకు కొంత ఊరట ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఎలా మారతాయన్నది మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.