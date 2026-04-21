Silver Price Fall: కుప్పకూలిన వెండి ధర.. ఏకంగా రూ. 1.89లక్షలు పతనం.. త్వరలోనే కిలో ధర రూ. లక్ష..!!

Silver Rate Fall: అనుకున్నట్లే జరుగుతోంది. బంగారం-వెండి ధరలు భారీగా కుప్పకూలుతున్నాయి. ఈ రెండు లోహాలు గరిష్ట స్థాయి నుంచి కిందికి దిగి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వెండి ధర గరిష్ట స్థాయి కంటే రూ. 1.89 లక్షలు తక్కువ పలుకుతోంది. నేడు ఏప్రిల్ 21వ తేదీ మంగళవారం ఒక్కరోజే రూ. 5000లు పడిపోయింది.
బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. ఈ వారం రెండో ట్రేడింగ్ రోజు మంగళవారం..మల్టీ కమోడీటీ ఎక్స్చేంజ్ లో కిలో వెండి ధర రూ. 5వేలు పడిపోయింది. దీంతో వెండి ధర దాని జీవిత కాల గరిష్ట స్థాయి నుంచి కిలోకు రూ. 1.89లక్షలు తగ్గింది. వెండి మాత్రమే కాదు బంగారం ధర కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది.
ఎంసీఎక్స్ బంగారం, వెండి ధరలు మరింత చౌకగా మారాయి. ముందుగా ఎంసీఎక్స్ వెండి ధర గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే.. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ లో మే 5వ తేదీతో గడువు ముగిసే వెండి ధర దాని మునపటి ముగింపు ధర అయిన కిలోకు రూ. 2,55,545తో పోల్చితే.. ప్రారంభంలో కిలోకు రూ. 2,50,210కి కి పడిపోయింది. దీంతో కిలో వెండి ధర 5వేల మేర చౌకగా మారింది.
గరిష్ట స్థాయితో పోలిస్తే వెండి ధరలు మరింతగా పడిపోయాయి. జనవరి ధర రూ. 4,39, 337 రికార్డు వద్ద గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. కానీ ఈ స్థాయి నుంచి భారీగా పడిపోతూ వస్తోంది. తాజా తగ్గుతదలో కిలో వెండి ధర ఇప్పుడు ఈ స్థాయి నుంచి రూ. 1,89,127 మేర తగ్గింది.
బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం.. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారి..ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధ పరిస్థితులు తీవ్ర తరం అయి..ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడినట్లయితే బంగారంతో వెండి ధరలు కూడా భారీగా పతనం అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. కమోడీటీ ఎక్స్ పర్ట్ అజయ్ కేడియా చెప్పినట్లుగా కిలో వెండి ధర లక్షకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. లేదంటే పరిస్థితులు ఇలానే కొనసాగినట్లయితే తులం వెండి ధర రూ. 1.90లక్ష వద్ద స్థిరంగా ఉండే అవకాశం కూడా ఉందంటున్నారు.
ఒక బంగారం ధర కూడా మంగళవారం తగ్గింది. వెండి ధరతో పోలిస్తే మాత్రం తక్కువగా తగ్గింది. జూన్ 5న గడువు ముగిసే సమయానికి పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,53,943 వద్ద ముగిసినప్పటీకి ప్రారంభమైన ఏడు రోజుల్లోనే అది రూ. 1,53,594కి పడిపోయింది. అంటే 10 గ్రాముల 24క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 349 రూపాయలు తగ్గింది.
తగ్గుతున్న బంగారం దాని గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు 10 గ్రాములకు రూ. 49,390కి తక్కువగా పలుకోంది. వెండి వలే జనవరి లో 2 లక్షల మార్కును దాటి జీవిత కాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. అక్కడి నుంచి తగ్గుతూ వస్తూ ఇప్పుడు లక్షా 50వేలు పలుకుతోంది. మీరు ఆభరణాలు కొనడానికి వెళ్లినప్పుడు ఈ ధరలపై జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు విడిగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది..కాబట్టి..ధర కాస్త పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
