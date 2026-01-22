English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Silver Rate: 10 రోజుల్లో వెండి రూ.4 లక్షలు దాటిపోతుందా? ఈ అనూహ్య పెరుగుదలకు కారణం ఏంటి?

Silver Rate: 10 రోజుల్లో వెండి రూ.4 లక్షలు దాటిపోతుందా? ఈ అనూహ్య పెరుగుదలకు కారణం ఏంటి?

Silver Price Prediction 2026: ఇటీవల బంగారాన్ని మించిపోయేలా వెండి మార్కెట్‌లో ప్రధాన చర్చాంశంగా మారింది. కారణం ఒక్కటే.. అసాధారణమైన ధరల ర్యాలీ. డిసెంబర్ 12న తొలిసారిగా వెండి రూ.2 లక్షల చారిత్రక స్థాయిని తాకగా, కేవలం 41 రోజుల్లోనే దాదాపు రూ.1.35 లక్షల పెరుగుదలతో జనవరి 19 నాటికి రూ.3 లక్షల మార్క్‌ను దాటింది. వెండి భారీగా పెరగడం వల్ల మార్కెట్‌లో ఉత్కంఠ పెరిగింది. పెట్టుబడిదారులు అవకాశాన్ని కోల్పోకుండా ఉండేందుకు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లకు దిగుతున్నారు. కమోడిటీ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, జనవరి నెలాఖరులోపు వెండి ధరలు రూ.3.52 లక్షల నుంచి రూ.4 లక్షల మధ్య కొత్త గరిష్టాలను నమోదు చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో వెండి ధరలు ఎందుకు ఇంతగా పెరిగాయి? ఇకపై దిశ ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలు సహజంగానే ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.
1 /7

ప్రస్తుత ధరల విషయానికి వస్తే, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో (MCX) మార్చి 2026 గడువు కలిగిన వెండి కాంట్రాక్టులు ఒకే రోజులో 3 శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. కిలోకు దాదాపు రూ.10,000కు పైగా లాభంతో వెండి ఆల్‌టైమ్ హై స్థాయి అయిన రూ.3,35,000కు చేరింది. ట్రేడింగ్ సమయంలో ధరలు కొంత హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనా, మొత్తం ధోరణి మాత్రం బలంగా ఉంది. కనిష్ట స్థాయిల నుంచి వేగంగా రికవరీ కావడం మార్కెట్‌లో ఉన్న బలమైన కొనుగోలు ఆసక్తిని స్పష్టంగా చూపుతోంది.

2 /7

ఇప్పుడు వెండి ఎందుకు వార్తల్లో నిలుస్తోంది అంటే.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వాణిజ్య సుంకాల బెదిరింపులు, విధానాలపై అనిశ్చితి వంటి అంశాలు పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత ఆస్తుల వైపు నడిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారంతో పాటు వెండికీ డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. మార్కెట్ నివేదికలు వెండి కొత్త ధరల శ్రేణిలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. ఇటీవలి రోజుల్లో అమెరికా పలు యూరోపియన్ దేశాలపై సుంకాలను పెంచుతామని సంకేతాలు ఇవ్వడంతో, పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ ఉన్న ఆస్తుల నుంచి బయటకు వచ్చి వెండి వంటి భద్రమైన ఎంపికలను ఆశ్రయించారు. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా ఔన్సుకు భారీగా పెరిగాయి.

3 /7

సుంకాల బెదిరింపులు మార్కెట్‌లో భయాన్ని పెంచుతాయి. అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు స్టాక్స్ లేదా ఇతర ప్రమాదకర పెట్టుబడులను వదిలి బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ఇదే కారణంగా ఇటీవలి కాలంలో వెండి కొనుగోళ్లు అకస్మాత్తుగా పెరిగాయి. అయితే ఈ ర్యాలీ మధ్యలో కొంత లాభాల స్వీకరణ జరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తాత్కాలికంగా ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినా, మొత్తం ధోరణి మాత్రం బలంగానే ఉండొచ్చని వారు అంటున్నారు.

4 /7

సరఫరా వైపు చూస్తే, వెండి మార్కెట్‌లో పెద్దగా వెసులుబాటు లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి ఉత్పత్తి ఏటా కేవలం 1–2 శాతం మాత్రమే పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా, దాదాపు 70 శాతం వెండి రాగి, జింక్, సీసం వంటి లోహాల గనుల నుంచి ఉప ఉత్పత్తిగా వస్తుంది. అందువల్ల ధరలు ఎంత పెరిగినా సరఫరాను వెంటనే పెంచడం సాధ్యం కాదు. ఇదే వెండి ధరలకు మద్దతుగా మారుతోంది. మరోవైపు భారతదేశం, చైనా వంటి దేశాల నుంచి భౌతిక డిమాండ్ బలంగా కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ వాల్ట్‌లలో వెండి నిల్వలు తగ్గుతూ, మార్కెట్ మరింత కఠినంగా మారుతోంది.  

5 /7

పారిశ్రామిక డిమాండ్ కూడా వెండి ధరల పెరుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సౌర విద్యుత్ రంగం, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణతో వెండిపై ఆధారపడటం పెరిగింది. సౌర పరిశ్రమలోనే వెండి వినియోగం ఇప్పుడు మొత్తం డిమాండ్‌లో 15 నుంచి 20 శాతం వరకు చేరిందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ స్థిరమైన పారిశ్రామిక అవసరాలు వెండిని కేవలం పెట్టుబడి ఆస్తిగానే కాకుండా వ్యూహాత్మక లోహంగా మార్చుతున్నాయి.

6 /7

సాంకేతిక విశ్లేషణ పరంగా చూస్తే, వెండి చార్టులు బలమైన సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి. కీలక నిరోధ స్థాయిలను దాటిన తర్వాత, మధ్యకాలంలో ఇంకా పైకి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరి అంచనాల ప్రకారం రాబోయే 10 నుంచి 15 రోజుల్లోనే వెండి ధరలు రూ.4 లక్షల దిశగా కదలవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రయాణం పూర్తిగా సాఫీగా ఉండకపోవచ్చు. డాలర్ బలపడటం, విధాన మార్పులు, అధిక అస్థిరత వంటి అంశాలు రిస్క్‌లుగా మారవచ్చు.

7 /7

మొత్తానికి, వెండి ర్యాలీకి బలమైన మౌలిక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవకాశాలు పెద్దవే అయినా, ధరల ఊగిసలాట కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సరైన అవగాహనతో, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకెళ్లడం అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Silver Price Hike Silver Price Outlook MCX Silver Rate silver price prediction 2026 Silver investment COMMODITY MARKET Safe Haven Asset

Next Gallery

Saturn Effect: శని ప్రభావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రాశులకు.. గుడ్‌ న్యూస్‌!